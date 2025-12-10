Ігор Коломойський неодноразово пропонував забезпечити конвойну службу автомобілями, - адвокат

Адвокат Олександр Лисак зазначив, що "поломка" конвойного авто вже неодноразово ставали підставою для скасування конвоювання Ігоря Коломойського на судові засідання.

На фоні активних дискусій щодо "поломки" конвойного авто, яке 8 грудня мало доставити Ігоря Коломойського на судове засідання, захисник бізнесмена Олександр Лисак уточнив певні деталі та додати трохи контексту.

""Поломка" або "зайнятість" конвойного авто вже неодноразово ставали підставою для скасування конвоювання Ігоря Валерійовича як в судові засідання, так і на інші заходи. Через це Ігор Валерійович звертався до ізолятора та до органу досудового розслідування з заявами про надання дозволу на використання для цих цілей автівки (навіть броньованої), яку пропонувалось надати в безоплатне користування ізолятора. Це не тільки мало б запобігти порушенню права на суд, а й знизило б навантаження на державний автопарк", — зазначив адвокат Коломойського Олександр Лисак.

Водночас, заявив адвокат, слідчий Національної поліції України своєю постановою відмовив в дозволі надати конвойній службі в користування справне броньоване авто.

"Сторона захисту навіть оскаржувала цю відмову до суду, але слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва вирішив не задовольняти таку скаргу", — повідомив Лисак.

Він додав, що історія не знає умовного способу, але можливо саме наявність забезпеченого Ігорем Валерійовичем справного авто забезпечила б його своєчасне конвоювання на судове засідання Подільського районного суду міста Києва 8 грудня цього року.