Игорь Коломойский неоднократно предлагал обеспечить конвойную службу автомобилями, — адвокат

Адвокат Александр Лысак отметил, что "поломка" конвойного автомобиля уже неоднократно становилась основанием для отмены конвоирования Игоря Коломойского на судебные заседания.

На фоне активных дискуссий по поводу "поломки" конвойного авто, которое 8 декабря должно было доставить Игоря Коломойского на судебное заседание, защитник бизнесмена Александр Лысак уточнил определенные детали и добавил немного контекста.

""Поломка" или "занятость" конвойного автомобиля уже неоднократно становились основанием для отмены конвоирования Игоря Валерьевича как на судебные заседания, так и на другие мероприятия. Из-за этого Игорь Валерьевич обращался в изолятор и в орган досудебного расследования с заявлениями о предоставлении разрешения на использование для этих целей автомобиля (даже бронированного), который предлагалось предоставить в безвозмездное пользование изолятору. Это не только предотвратило бы нарушение права на суд, но и снизило бы нагрузку на государственный автопарк", — отметил адвокат Коломойского Александр Лысак.

В то же время, заявил адвокат, следователь Национальной полиции Украины своим постановлением отказал в разрешении предоставить конвойной службе в пользование исправное бронированное авто.

"Сторона защиты даже обжаловала этот отказ в суде, но следственный судья Печерского районного суда города Киева решил не удовлетворять такую жалобу", — сообщил Лысак.

Он добавил, что история не знает условного способа, но возможно именно наличие обеспеченного Игорем Валерьевичем исправного авто обеспечило бы его своевременное конвоирование на судебное заседание Подольского районного суда города Киева 8 декабря этого года.