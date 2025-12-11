Україна та Польща посилюють співпрацю у безпеці, євроінтеграції та відбудові, — результати сесії Парламентської асамблеї у Львові
У середу, 11 грудня, у Львові відбулася 14-та Сесія Парламентської асамблеї України та Республіки Польща. За її результатами співголови Асамблеї — віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк та пані віцемаршалок польського Сейму Моніка Веліховська — підписали Спільну декларацію.
Участь у роботі сесії взяли українські та польські депутати, урядовці двох країн. Темою засідання стали безпека в регіоні та спільні зусилля країн на підтримку вступу України до ЄС, йдеться у пресрелізі.
Як повідомила Олена Кондратюк, ключовими пунктами Декларації є те, що Польща виступає за відкриття для України переговорів для вступу до ЄС та створення Спеціального трибуналу щодо злочинів Росії. Також зафіксована необхідність продовження пошукових і ексгумаційних робот та боротьби з дезінформацією, яку Росія поширює з метою посіяти недовіру між українцями та поляками.
"Сьогодні ми знову підтвердили спільну позицію: жодних поступок російській агресії, спільна робота над зміцненням безпеки нашого регіону та підтримка євроінтеграційного шляху України. Важливо також, що саме Польща наступного року прийме щорічну конференцію з відновлення України (URC-2026), що відкриває нові можливості для довгострокових спільних проєктів", — зазначила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.
Своєю чергою, пані віцемаршалок польського Сейму Моніка Веліховська заявила: "Сьогоднішня зустріч – це подія, яка нагадує нам про солідарність, силу міжпарламентського партнерства та глибокі міжлюдські зв’язки між нашими народами в цей особливо складний час. Польща була і залишатиметься поруч з Україною стільки скільки це необхідно. Майбутнє України в європейській родині. Ми високо цінуємо зусилля, які Україна докладає на шляху євроінтеграції попри щоденні загрози, біль і втрати. Окрім звичайних видів озброєння, кремль застосовує засоби, покликані сіяти хаос, розпалювати ворожнечу, використовуючи широкий арсенал інструментів дезінформації. Ми маємо спільно боротися з поширенням шкідливого контенту".
В ухваленій декларації парламентарі України та Польщі:
- підтвердили відданість принципу територіальної цілісності і непорушності кордонів України;
- наголосили на необхідності створення Міжнародного компенсаційного механізму за рахунок заморожених російських активів;
- підтримали запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії;
- закликали до звільнення всіх цивільних заручників, обміну військовополоненими та повернення депортованих українських дітей;
- підкреслили незмінну підтримку Польщею України на шляху до членства в ЄС і НАТО;
- визнали за необхідне продовження пошукових та ексгумаційних робіт на території двох держав і гідного вшанування жертв;
- домовилися посилити співпрацю у боротьбі з російською пропагандою, що намагається посіяти недовіру між українцями і поляками.
Проведення сесії у Львові засвідчило, що Україна та Польща зберігають спільне бачення майбутнього та готові координувати дії для зміцнення регіональної безпеки, євроінтеграції та відновлення України.
Парламентська асамблея України та Польщі створена у 2003 році для розвитку міжпарламентської взаємодії, координації позицій і просування спільних стратегічних інтересів двох держав. Попередня сесія Асамблеї відбулася восени 2024 року у Варшаві.