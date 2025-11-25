Підвищити зарплату вчителів до рівня трьох "мінімалок", — Віцеспікерка Олена Кондратюк підтримує профільний Комітет під час розгляду Держбюджету-2026

Українські вчителі заслуговують на те, щоб держава платила їм гідну зарплату, відтак під час розгляду проєкту Держбюджету Віцеспікерка Олена Кондратюк відстоюватиме позицію профільного Комітету про підвищення окладів для педагогів до рівня трьох мінімальних зарплат у 2026 році.

Про це заступниця Голови Верховної Ради України заявила у Харкові під час відвідування підземних шкіл, в яких навчаються харківські діти. Разом з міським головою Ігорем Тереховим, Олена Кондратюк ознайомилася з діяльністю Метрошколи Харкова та підземної школи "Харківський ліцей № 153".

"67% освітніх закладів Харкова було пошкоджено або знищено. Тому місто перемістило навчання дітей у школах під землею — там де безпечно. Розгорнуто мережу з 19 безпечних підземних локацій: навчальні кабінети в метрополітені, підземні школи та класи в протирадіаційних укриттях. Під землею у Харкові навчаються 18 тисяч учнів. Залучено понад 2600 педагогів", — зазначила Олена Кондратюк.

На переконання Віцеспікерки, не менш важливою сьогодні є підтримка вчителів, які працюють з дітьми в дуже важких умовах війни. Зокрема в процесі підготовки проєкту Держбюджету-2026 до другого читання триває дискусія між профільним комітетом Парламенту та Урядом про давно назрілі зміни в системі оплати праці вчителів.

"Українські вчителі, які навчають дітей в надскладних умовах війни та у прифронтових регіонах — це справжні герої. Вони заслуговують на те, щоби держава гідно оплачувала їх нелегку працю. Саме тому підтримую позицію профільну Комітету, щоби вже з 1 вересня 2026 року збільшити базовий оклад вчителів до розміру трьох мінімальних зарплат. А також запровадити надбавку +25% за роботу вчителя у прифронтових територіях", — наголосила Олена Кондратюк.

Як повідомила заступниця Голови Верховної Ради, у грудні в Харківському метрополітені планується відкриття ще 4 навчальних кабінетів площею від 45 до 50 м2. Роботи проводяться за підтримки ЮНІСЕФ та фінансування Єврокомісії. Також триває будівництво ще трьох підземних шкіл коштом міського і державного бюджетів.

"Вдячні нашим міжнародним та європейським партнерам за допомогу. Для наших союзників і партнерів саме Харків має бути рольовою моделлю — як має змінитись місто під час війни. Змінитись, щоб вистояти та зберегти найцінніше — життя", — підкреслила Олена Кондратюк.