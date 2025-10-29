Рус

Віцеспікерка Олена Кондратюк подала до Верховної Ради законопроєкт про закріплення загальнонаціональної хвилини мовчання

Дмитро Романов
Олена Кондратюк 29 жовтня 2025, 13:45
Олена Кондратюк. Фото https://www.facebook.com/kondratiukolena

Ціль документу — законодавче встановлення хвилини мовчання о 9:00

У Верховну Раду поданий законопроєкт про вшанування хвилиною мовчання пам'яті полеглих на війні Росії проти України. Документ зареєструвала віцеспікерка Олена Кондратюк разом зі співавторами.

За словами Олени Кондратюк, ціль документу – закріплення загальнонаціональної хвилини мовчання у якості щоденного комеморативного заходу у сфері національної пам’яті.

Законопроєкт встановлює:

  • Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам’ять про співвітчизників, загиблих внаслідок збройної агресії Росії проти України, проводиться щоденно о 9 годині 00 хвилин.
  • Органи державної влади та місцевого самоврядування забезпечують інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їх управління.
  • Органи та посадові особи місцевого самоврядування забезпечують інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на території, в межах якої вони здійснюють свої повноваження.

"Для оголошення загальнонаціональної хвилини пам'яті передбачається можливість використання систем оповіщення та інформування. Так, як це відбувається щоранку у Львові чи Вінниці – з власної ініціативи громад. Мова йде не про примус, а про можливість, яка буде гарантована законом", – пояснила Кондратюк.

Хвилини мовчання уже дотримуються в різних регіонах України. В деяких – зупиняють транспортний і пішохідний рух. Хвилиною мовчання українці вшановують пам'ять тих, хто став на їх захист і загинув.

#Верховна Рада #Хвилина мовчання #Олена Кондратюк