Мобілізація старше 50 років: кого з українців призовуть у 2026, а кого звільнять від служби

На службу можуть надіслати й у 59 років

В Україні продовжується дія воєнного стану та мобілізації. А це означає, що на службу можуть призвати військовозобов’язаних чоловіків, які не досягли 60-річчя.

"Телеграф" розповідає про те, як в Україні відбувається мобілізація громадян "50+".

Згідно з українським законодавством, на службу у військо забирають військовозобов’язаних до досягнення ними 60 років, а отже, мобілізація після 50 років проводиться на загальних підставах. Це означає, що таким людям потрібно проходити військово-лікарську комісію та відвідувати ТЦК у разі отримання повістки.

Однак є й певні нюанси, які варто знати. Так, наприклад, набагато важливіший стан здоров’я громадянина, а також наявність чи відсутність у нього військової спеціальності, підстав для відстрочення чи броні та поточних потреб армії.

Якщо у мобілізованого затребувана військова спеціальність і він придатний за станом здоров’я, він служитиме навіть у 58-59 років.

При цьому, як зазначає УНІАН, часто військовозобов’язані такого віку не служать на передовій, а прямують скоріше на поповнення частин забезпечення, а отже, після 50 років чоловіки частіше служать у тилу.

Як розповідала заступник Київського ТЦК майор Лариса Козак, за її досвідом цю категорію військовозобов’язаних направляють у логістику водіями та тиловиками.

Кого звільняють від мобілізації:

Від мобілізації тимчасово звільняють, якщо в особи є бронювання, підстави для відстрочки або звільнення від служби в армії. Це ті хто:

не придатний за станом здоров’я;

має інвалідність будь-якої групи;

виховує трьох і більше дітей віком до 18 років;

доглядає близьких з інвалідністю;

інші категорії.

