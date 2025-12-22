Мобилизация старше 50 лет: кого из украинцев призовут в 2026, а кого освободят от службы

На службу могут отправить и в 59 лет

В Украине продолжается действие военного положения и мобилизации. А это значит, что на службу могут призывать военнообязанных мужчин, которые не достигли 60-летия.

"Телеграф" рассказывает о том, как в Украине происходит мобилизация граждан "50+".

Согласно украинскому законодательству, на службу в войско забирают военнообязанных до достижения ими 60 лет, а значит мобилизация после 50 лет проводится на общих основаниях. Это означает, что таким людям нужно проходить военно-врачебную комиссию и посещать ТЦК в случае получения повестки.

Однако есть и определенные нюансы, которые стоит знать. Так, например, гораздо важнее состояние здоровья гражданина, а также наличие или отсутствие у него военной специальности, оснований для отсрочки или брони и текущих потребностей армии.

Если у мобилизованного востребованная военная специальность и он годен по состоянию здоровья, то он будет служить даже в 58-59 лет.

При этом, как отмечает УНИАН, часто военнообязанные такого возраста не служат на передовой, а направляются скорее на пополнение частей обеспечения, а значит после 50 лет мужчины чаще служат в тылу.

Как рассказывала заместитель Киевского ТЦК майор Лариса Козак, по ее опыту эту категорию военнообязанных направляют в логистику, водителями и тыловиками.

Кого освобождают от мобилизации:

От мобилизации временно освобождают, если у лица есть бронирование, основания для отсрочки или оно освобождено от службы в армии. Это те кто:

не пригоден по состоянию здоровья;

имеет инвалидность любой группы;

воспитывает троих и более детей до 18 лет;

ухаживает за близкими с инвалидностью;

другие категории.

Напомним, ранее мы писали о том, может ли ТЦК мобилизовать без заключения комиссии.