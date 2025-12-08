Ворог продовжує наступ. Сирський зробив гучну заяву про мобілізацію

Головком сказав, у який період відбувається найбільше СЗЧ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія продовжує наступ, тому Україна не має іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо. Це дасть можливість і надалі відбивати повномасштабну російську агресію.

Що треба знати:

Сирський заявив, що через продовження ворожого наступу Україна має зміцнювати своє військо

Найголовніше — люди, тому на нараді головком підняв найважливіші моменти адаптації мобілізованих в армії

Зокрема говорили про БЗВП, під час якої люди найчастіше залишають частину

Про це Сирський написав у Telegram. Він наголосив, що головне, куди мають бути спрямовані зусилля — люди.

Ключова точка докладання наших зусиль – не залізо, а люди. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти – і відтак якісна підготовка. У підготовці персоналу ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед. Наголосив на цьому під час щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки, Олександр Сирський

Що Сирський написав про БЗВП

Сирський нагадав, що термін базової загальновійськової підготовки (БЗВП) вже збільшений до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Є потреба вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна.

Під час наради заслухав доповіді щодо нарощення якості підготовки за звітний період, розвитку БЗВП в бойових бригадах, посилення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах, відбору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів, первинної адаптації новачків в НЦ, — наголосив головком

Олександр Сирський

За словами головкома, значна частина СЗЧ (самовільне залишення частини) відбувається саме на початку проходження БЗВП. Тому Сирський на нараді наголосив на важливості реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців у цей період. Представники підрозділів поділилися своїм досвідом роботи на цьому напрямку.

За результатами аудиту маємо відгуки з усіх навчальних центрів по кожному з десятка предметів БЗВП. Чітко бачимо лідерів на яких повинні рівнятись інші. Продовжуємо відсувати підготовку і навчання подалі від фронту, закріплюємо армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України, Олександр Сирський

Про укриття у навчальних центрах

Ще одне важливе питання — будівництво й оснащення укриттів у навчальних центрах. За словами головнокомандувача, він наголосив, що це потребує прискорення та невідкладних організаційних рішень.

На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права. Віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань, — резюмував Сирський

