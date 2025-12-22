Удари РФ по Одесі – підготовка наступу? Кулеба озвучив три важливі моменти

Російські обстріли Одещини мають психологічний та економічний ефект

Жорстокі атаки російських військ по Одеській області не свідчать про підготовку наступу на регіон. Проте, вони чітко вкладаються у воєнну стратегію РФ.

Росія прагне перетворити Україну на малопридатне для життя місце. Про це колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у відео на своєму YouTube-каналі.

Що треба знати:

Терористичні удари по Одещині не є підготовкою до наступу РФ

Очільник Кремля прагне помститись одеситам

Росіяни прагнуть знищити портову інфраструктуру України

"Ці обстріли не є чимось схожим на підготовку до наступу на Одеську область. Оскільки у Росії зараз немає достатньо сил для. Можливості для такого маневру у них надто обмежені ", — сказав Кулеба.

Він підкреслив, що глава Кремля Володимир Путін думав, що в Одесі буде "русскій мір" і його там зустрічатимуть з радістю. Проте, отримавши ще у 2014 році відсіч, він образився.

"Другий мотив обстрілів Одеси — це банальне бажання помсти. Путін просто хоче помститись жителям цього чудового міста. Він хоче мститись тим, хто дав йому відкоша. Насправді, не він один такий, але він проявляє це в найгірших формах", — розповів Кулеба.

Також, ексміністр вказав, що ціллю атак по Одеській області є прагнення росіян знищити українську експортно-імпортну інфраструктуру. Постійно, знищуються резервуари, склади, мости та інші об'єкти, щоб не дозволити вести Україні торгову діяльність.

"Це вкладається в загальну стратегію в перетворення України в місце непридатне, або малопридатне для життя. Але йому нічого не вдасться, бо він недооцінює український народ", — вказав Кулеба.

Дмитро Кулеба

Яка ситуація на Одещині після обстрілів

За результатами відрядження до регіону віце-премʼєр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, заявив, що на півдні Одеської області ситуація стабільна. Тому евакуації населення не планується. За його словами, життєдіяльність Ізмаїла, Рені та інших населених пунктів на іншому березі Дністра підтримується завдяки понтонній переправі. Для проїзду пріоритет надають автівкам з терміновими вантажами, такими як продукти та ліки. Також здійснюється інкасація для своєчасних виплат пенсій та допомоги.

