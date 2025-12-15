Проблеми з енергетикою на порядок вищі, ніж торік. Кулеба дав прогноз на зиму

Найскладніше буде жителям багатоповерхівок

Починаючи з першого року війни Росії проти України — 2014, кожна нова зима в Україні була складнішою за попередню. Зима, що триває зараз, через атаки Росії на нашу енергетику, буде складнішою, ніж минула, але Україна вистоїть.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові зі своєю нареченою, українською видавчинею та бізнесвумен Світланою Павелецькою. Відео він опублікував на своєму YouTube-каналі.

Щоразу ми ставили собі запитання: як нам її (зиму, — ред.) пережити? На підставі цього емпіричного досвіду я висловлю припущення, що попри те, що зараз наші проблеми з енергетикою на порядок вищі, ніж проблеми минулого року, ми цю зиму таки переживемо. Буде складно? Так, буде складно, Дмитро Кулеба

Ексміністр додав, що через проблеми з електропостачанням страждає бізнес. Особливо важко, додав Кулеба, людям, які живуть в багатоквартирних будинках.

Буде дуже-дуже важко, але ми переживемо, ми впораємося, бо ми надзвичайно сильні, — резюмував колишній глава МЗС

Нагадаємо, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев пояснив "Телеграфу", чому жорсткі графіки відключень світла, які зараз діють в Україні, на жаль, триватимуть. Головна проблема — нестача генерації (виробництва електроенергії).

Крім того, міністр енергетики України у 2020 році, заслужений енергетик України Ольга Буславець розповіла "Телеграфу", чому в одних регіонах ситуація з електропостачанням краща, ніж в інших. Основна причина в тому, що в західній частині країни більше генерації, а в центр та схід її передати в достатній кількості не можна.