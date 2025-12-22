Удары РФ по Одессе – подготовка к наступлению? Кулеба озвучил три важных момента

Российские обстрелы Одесской области имеют психологический и экономический эффект

Жестокие атаки российских войск по Одесской области не свидетельствуют о подготовке наступления на регион. Тем не менее, они точно укладываются в военную стратегию РФ.

Россия стремится превратить Украину в малопригодное для жизни место. Об этом бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в видео на своем YouTube канале.

Что нужно знать:

Террористические удары по Одесской области не являются подготовкой к наступлению РФ

Глава Кремля стремится отомстить одесситам

Россияне стремятся уничтожить портовую инфраструктуру Украины

"Эти обстрелы не являются чем-то похожими на подготовку к наступлению на Одесскую область. Поскольку у России сейчас нет достаточно сил. Возможности для такого маневра у них слишком ограничены", — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что глава Кремля Владимир Путин думал, что в Одессе будет "русский мир", и его там будут встречать с радостью. Однако, получив еще в 2014 году отпор, он обиделся.

"Второй мотив обстрелов Одессы — это банальное желание мести. Путин просто хочет отомстить жителям этого замечательного города. Он хочет мстить тем, кто дал ему отпор. На самом деле, не он один такой, но он проявляет это в худших формах", — рассказал Кулеба.

Также экс-министр указал, что целью атак по Одесской области является стремление россиян уничтожить украинскую экспортно-импортную инфраструктуру. Постоянно уничтожаются резервуары, склады, мосты и другие объекты, чтобы не позволить вести Украине торговую деятельность.

"Это вкладывается в общую стратегию в превращения Украины в место непригодное или малопригодное для жизни. Но ему ничего не удастся, потому что он недооценивает украинский народ", — подчеркнул Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Какая ситуация в Одесской области после обстрелов

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, после очередной атаки россиян в ночь на 22 декабря, сообщил, что враг не прекращает ударов по Одесской области. Россия пытается разрушить морскую логистику, нанося системные атаки по портовой и энергетической инфраструктуре. Этой ночью под обстрелами снова были порты и объекты энергетики.

"В порту Южный в результате удара возник пожар — загорелись около 30 емкостей с мукой и растительным маслом. Работники порта и все профильные службы работают на месте, продолжается ликвидация последствий", — написал Кулеба.

Он добавил, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются более 120 тысяч абонентов в Одесской области. Аварийные бригады уже выполняют восстановительные работы. Объекты критической инфраструктуры подключены к альтернативным источникам питания. Теплоснабжением и водоснабжением регион обеспечен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Дмитрий Кулеба объяснил, почему Китаю не подходит ни победа, ни поражение России в войне против Украины.