Волосся – все? На свіжих фото Путіна помітили цікаву деталь

Такі кадри є рідкістю у мережі

На деяких останніх фотографіях російського голови Володимира Путіна в мережі в очі впадає одна деталь — він буквально лисіє. І це вже досить важко приховати, навіть підбираючи вигідніші ракурси.

Що потрібно знати:

Лисину добре видно на фото із зустрічі з Олександром Лукашенком

Пресслужба ретельно підбирає кути зйомки та фото з "невигідних" ракурсів зустрічаються вкрай рідко

Лисину на голові стає непросто приховувати на фотографіях

Одна з таких фотографій була опублікована у Telegram-каналі "Пул першого" із зустрічі Путіна та білоруського голови Олександра Лукашенка. На кадрі Путіна сфотографовано у профіль і виразно видно плеш на голові.

Олександр Лукашенко та Володимир Путін. Фото: Пул Першого

Ще одну фотографію було зроблено під час того, як Путін поклав квіти до могили невідомого солдата біля Кремлівської стіни в Олександрівському саду 23 лютого. Його сфотографували ззаду і знову помітна лисина.

Володимир Путін. Фото: Getty Images

На іншому фото від 25 лютого, яке є в мережі, на маківці та темряві помітно значне порідіння волосся — лисина добре видно.

Володимир Путін. Фото: Getty Images

Варто зазначити, що фотографи та прес-служби Путіна ретельно контролюють те, як він виглядатиме у кадрі. Главу Кремля найчастіше знімають із "вигідних" кутів, де видно волосся, а шкіра голови практично непомітна. Таким чином, у мережі рідко можна зустріти фото, на яких Путіна знято з невдалих ракурсів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на відео з Путіним помітили дивну деталь.

В останні роки таких курйозних випадків із Путіним стає дедалі більше. Адже лише у грудні 2025 року він настільки сильно закашлявся під час публічного заходу, що навіть маленький хлопчик побажав йому здоров’я.

Крім того, у жовтні 2025 року користувачі звернули увагу на дивну ходу Путіна. Тоді їм у вічі впало те, що російський лідер майже не рухає правою рукою. Вона весь час буквально висіла біля тулуба.