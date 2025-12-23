Важка ціль для ППО. Чому МіГ-31К та "Кинджали" такі небезпечні

Один МіГ-31К може нести одну ракету "Кинджал"

Зранку 23 грудня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Було зафіксовано зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Основний напрямок удару — атака на енергетику країни.

"Телеграф" розповість, яка особливість винищувача МіГ-31К та його ракет. Зауважимо, що "Кинджали" долітають до українських міст за лічені секунди, адже входять до гіперзвукових ракет.

Винищувач Міг-31К: характеристика

МіГ-31К – це модифікована версія радянського надзвукового винищувача-перехоплювача. Його головна особливість полягає в можливості нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Ці ракети здатні розвивати швидкість понад 10 махів (близько 12 000 км/год) та долати сучасні системи протиповітряної оборони.

Характеристика "Кинджалів" та МіГ-31К

Винищувач МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км.

Технічні характеристики МіГ-31К

Екіпаж: 2 особи;

Розмах крила: 13 460 міліметрів;

Маса пустої машини: 21820 кілограмів;

Маса у повній заправці: 39150 кілограмів;

Максимальна злітна вага: 46750 кілограмів;

Корисне навантаження: 5000 кілограмів на 8 елементах кріплення;

Запас палива: 17 730 кілограмів (21 888 літрів);

Двигуни: 2 ТРДДФ Д30Ф6;

Тяга без форсажу/на форсажі: 9500/15500 КГС з кожного двигуна;

Маса двигуна: 2146 кг кожен двигун;

Максимальне навантаження: 5G;

Міг-31К може нести лише одну ракету "Кинджал".

Що відомо про ракету "Кинджал"

Ракети "Кинджал" — належать до класу наднебезпечної зброї, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів. Вони легко маневрують в повітрі та не фіксуються більшістю систем ППО.

Запуск "Кинджалів" відбувається так: літак-носій (в основному МіГ-31К) розганяється до надзвукової швидкості та запускає ракету, потім вона повинна піднятися на певну висоту і теж розігнатися до гіперзвукової швидкості. Під час польоту ракета "Кинджал" здатна маневрувати по всій траєкторії польоту.

МіГ-31К з "Кинджалом"

За скільки "Кинджал" долітає до міст України

За словами фахівців, на гіперзвук ракета переходить на фінальний етап польоту. Саме в цей момент її огортає плазма, яка не пропускає електромагнітне випромінювання та хвилі радіолокаційних станцій — таким чином система ППО не бачить ракету "Кинджал". Збити її можна на початковому етапі траєкторії, коли її випустили з літака.

