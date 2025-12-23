Трудная цель для ПВО. Почему МиГ-31К и "Кинжалы" так опасны

Один МиГ-31К может нести одну ракету "Кинжал"

Утром 23 декабря Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Был зафиксирован взлет истребителей МиГ-31К, носителей аэробаллистических ракет "Кинжал". Основное направление удара – атака на энергетику страны.

"Телеграф" расскажет, какая особенность истребителя МиГ-31К и его ракет. Отметим, что "Кинжалы" долетают до украинских городов за считанные секунды, ведь относятся к гиперзвуковым ракетам.

Истребитель Миг-31К: характеристика

МиГ-31К – это модифицированная версия советского сверхзвукового истребителя-перехватчика. Его главная особенность заключается в возможности нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Эти ракеты способны развивать скорость более 10 махов (около 12 000 км/ч) и преодолевать современные системы противовоздушной обороны.

Характеристика "Кинжалов" и МиГ-31К

Истребитель МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.

Технические характеристики МиГ-31К

Экипаж: 2 человека;

Размах крыла: 13460 миллиметров;

Масса пустой машины: 21 820 килограммов;

Масса в полной заправке: 39 150 килограммов;

Максимальный взлетный вес: 46 750 килограммов;

Полезная нагрузка: 5000 килограммов на 8 крепежных элементах;

Запас топлива: 17730 килограммов (21888 литров);

Двигатели: 2 ТРДДФ Д30Ф6;

Тяга без форсажа/на форсаже: 9500/15500 КГС с каждого двигателя;

Масса двигателя: 2146 кг — каждый двигатель;

Максимальная нагрузка: 5G;

Миг-31К может нести только одну ракету "Кинжал".

Что известно о ракете "Кинжал"

Ракеты "Кинжал" — принадлежат к классу сверхопасного оружия, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз. Они легко маневрируют в воздухе и не фиксируются большинством систем ПВО.

Запуск "Кинжалов" происходит так: самолет-носитель (в основном МиГ-31К) разгоняется до сверхзвуковой скорости и запускает ракету, затем она должна подняться на определенную высоту и тоже разогнаться до гиперзвуковой скорости. Во время полета ракета "Кинжал" способна маневрировать по всей траектории полета.

МиГ-31К с "Кинжалом"

За сколько "Кинжал" долетает до городов Украины

По словам специалистов, на гиперзвук ракета переходит на финальный этап полета. Именно в этот момент ее окутывает плазма, не пропускающая электромагнитное излучение и волны радиолокационных станций, таким образом система ПВО не видит ракету "Кинжал". Сбить ее можно на начальном этапе траектории, когда ее выпустили из самолета.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем известен российский бомбардировщик Ту-95, с которого регулярно запускают ракеты по Украине. Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец создан в СССР. Его разработали во время Холодной войны для доставки ядерного оружия на большие расстояния.