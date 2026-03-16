Як чемодан без ручки: у КМДА розповіли про плани щодо оглядового колеса на Подолі

Наразі цей об'єкт перебуває у невизначеному статусі

Апеляційний суд зняв арешт з оглядового колеса на Контрактовій площі в історичній частині Києва. Виявилось, що надати докази порушення правил експлуатації та несправності механізмів сторона обвинувачення так і не змогла.

Існує ймовірність, що популярну серед містян розвагу перемістять в інше місце, проте конкретних пропозицій наразі немає. Про це йдеться у відповіді структурних підрозділів КМДА на інформаційний запит "Телеграфа".

Що потрібно знати:

Суд постановив, що на колесо огляду арешт був накладений неправомірно

Всі технічні роботи проводяться за кошти власника атракціону

Влада міста напрацьовує механізм врегулювання статусу об’єкта

Арешт без експертизи

Заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Александров повідомив, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва було накладено арешт на оглядове колесо на Контрактовій площі та тимчасово заборонено його експлуатацію, нібито з причин незадовільного стану атракціону, хоча експертизи чи доказів надано не було.

"Разом з тим, Київський апеляційний суд, розглянувши апеляційну скаргу, дійшов висновку про відсутність належних доказів, які б підтверджували твердження про незадовільний технічний стан атракціону. Тож арешт було скасовано. В судовому порядку не було встановлено фактів, які б свідчили про небезпечний або неналежний технічний стан оглядового колеса. Атракціон має передбачену технічну документацію, яка була надана суду та проходить регламентне технічне обслуговування відповідно до встановлених вимог", — вказав Александров.

Фрагмент відповіді Подільської РДА на запит "Телеграфа"

Чи були порушення земельного законодавства?

За словами заступника голови РДА, оглядове колесо є атракціоном некапітального типу, який не має фундаменту та не створює об’єкта нерухомості. Конструкція встановлюється на спеціальних опорах (домкратах) без проведення капітальних будівельних робіт та без формування окремої земельної ділянки.

"Саме тому експлуатація подібних атракціонів не підпадає під процедури відведення земельної ділянки у розумінні Земельного кодексу України та не може розглядатися як порушення земельного законодавства", — наголошується в документі.

Фрагмент відповіді Подільської РДА на запит "Телеграфа"

Хто заплатить за ремонт?

Як зазначив посадовець, на цей час в судовому порядку не встановлено обставин, які б свідчили про небезпечний або аварійний технічний стан атракціону. Проте витрати на ремонт та техогляд повністю лежать на власнику об'єкта.

"Водночас, як і для будь-якого атракціону подібного типу, експлуатація передбачає проведення планових регламентних оглядів, технічного обслуговування та, у разі необхідності, відповідних технічних робіт. Такі роботи здійснюються виключно власником атракціону відповідно до технічної документації та вимог законодавства. Використання коштів міського бюджету для цього не передбачається", — йдеться в документі.

Також, за словами Александрова, наразі триває опрацювання правового механізму врегулювання розміщення оглядового колеса з урахуванням вимог законодавства, технічної безпеки та містобудівних умов. До цієї роботи залучені відповідні структурні підрозділи міської влади.

Фрагмент відповіді Подільської РДА на запит "Телеграфа"

Куди перемістити атракціон?

Заступник директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА, начальник відділу торгівлі та побуту Анастасія Овчаренко повідомила, що Департаменту доручено формування адресного переліку місць розміщення атракціонів у місті Києві на підставі пропозицій комунальних підприємств, суб'єктів господарювання з прив'язкою до конкретного місця розміщення, з дотриманням вимог земельного, містобудівного, природоохоронного законодавства. Проте щодо колеса на Контрактовій площі пропозиції не надходили.

"Станом на 09.03.2026 до Департаменту не надходили пропозиції про включення оглядового колеса в м. Києві на Контрактовій площі або інших локацій до адресного переліку місць розміщення атракціонної техніки. Рішення щодо включення колеса до адресного переліку місць розміщення атракціонної техніки не приймались", — вказано у документі.

Відповідь Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА на запит "Телеграфа"

Пізніше вона додала, що під головуванням заступника голови КМДА Валентина Мондриївського відбулась нарада з обговорення організаційних питань розташування колеса огляду на Подолі. Вирішено почекати пропозицій районних адміністрацій щодо можливого нового місця розміщення атракціону.

"За результатами наради Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА доручено опрацювати пропозиції, що будуть надані районними у місті Києві державними адміністраціями щодо місця розміщення колеса огляду в місті Києві",- повідомила Овчаренко.

Відповідь Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА на запит "Телеграфа"

Нарада заступника голови КМДА Валентина Мондриївського щодо статусу атракціону

Чому заарештували атракціон

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці грудня 2025 року в Київській міській прокуратурі повідомили, що слідчими встановлено, що колесо огляду було розміщено як тимчасовий об’єкт на новорічно-різдвяному ярмарку, отримавши контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою, яку згодом кілька разів продовжували через популярність атракціону серед киян. Але водночас, після закінчення терміну дії контрольної картки, атракціон так і не було демонтовано. Також повідомлялось, що в ході огляду атракціону встановлено, що його опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах, які знаходяться в незадовільному технічному стані.Зокрема, було помічено, що дерев’яні бруси мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини, а також сліди тривалої дії вологи.

Опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах. Фото: Прокуратура України

