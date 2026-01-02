ПриватБанк повідомив про зміни, які стосуються всіх

Шахраї часто дзвонять по телефону з пропозицією "допомогти"

У ПриватБанку повідомили важливі зміни в умовах користування картками. Їх важливо знати, щоб стати жертвою шахраїв.

Про це пише РадіоТрек.

Пресслужба "ПриватБанку" повідомляє, що всі банківські картки, термін дії яких минув, автоматично продовжено на 30 місяців. Це означає, що перевипускати картку одразу не обов’язково, навіть якщо вона прострочена. Протягом цього періоду клієнти можуть і далі нею користуватися без обмежень.

У матеріалі зазначається, що шахраї часто телефонують із пропозицією допомогти з оновленням карти, вимагаючи ваші дані. Тому важливо ніколи не повідомляти номер картки, термін дії та код CVV.

Якщо ви хочете перевипустити карту, то, як і раніше, оформити її можна, наприклад, у відділенні.

