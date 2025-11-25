Частина грошей повернеться на карту: приємні новини для користувачів українського банку

ПриватБанк кожного місяця розігруватиме понад 165 кешбеків і є шанс виграти 15 тисяч гривень

ПриватБанк запустив кешбек для міжнародних переказів на картки Mastercard. Тепер клієнти можуть отримувати частину грошей назад за відправлені або отримані транзакції.

Від листопада банк запустив систему кешбеків: зареєстровані учасники програми отримуватимуть частину суми назад за будь-який міжнародний переказ. Повернення коштів нараховуватимуть як за надсилання, так і за отримання грошей на Mastercard ПриватБанку, як написали в "PMG.ua".

Крім того, щомісяця серед учасників програми розігруватимуть 165 кешбеків. Мінімальна сума становить 500 гривень, максимальна — 15 000 гривень. При цьому загальна сума кешбеку для одного клієнта протягом всієї акції не має обмежень.

Програма триватиме понад чотири місяці — до 12 березня 2026 року. Міжнародні перекази можна здійснювати через мобільний додаток або веб-версію Приват24, термінали самообслуговування, банкомати або за телефоном сервісного центру 3700.

