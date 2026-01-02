ПриватБанк сообщил об изменениях, которые касаются всех

Мошенники часто звонят по телефону с предложением "помочь"

В ПриватБанке сообщили важных изменениях в условиях пользования картами. Их важно знать, чтобы стать жертвой мошенников.

Об этом пишет РадиоТрек.

Пресс-служба "ПриватБанка" сообщает, что все банковские карты, срок действия которых истек, автоматически продлены на 30 месяцев. Это означает, что перевыпускать карту сразу не обязательно, даже если она просрочена. В течение данного периода клиенты могут и дальше ею пользоваться без каких либо ограничений.

В материале отмечается, что мошенники часто звонят по телефону с предложением помочь с обновлением карты, требуя ваши данные. Поэтому важно никогда не сообщать номер карты, срок действия и код CVV.

Если же вы хотите перевыпустить карту, то, как и прежде, оформить ее можно, например, в отделении.

