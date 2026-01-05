Рус

До п’яти відключень на добу. Які графіки в усіх областях України 5 січня

Валерія Куценко
Відключення світла продовжуються
Відключення світла продовжуються. Фото Колаж "Телеграф"

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у понеділок, 5 січня, протягом усього дня у більшості областей України діятимуть графіки відключення, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графік відключення світла у Києві 05.01.2026
Вінницька область

Графік відключення світла у Вінниці та Вінницькій області 05.01.2026
Дніпропетровська область

Графік відключення світла у Дніпропетровській області 05.01.2026
Житомирська область

Графік відключення світла у Житомирській області 05.01.2026
Запорізька область

Графік відключення світла у Запорізькій області 05.01.2026
Київська область

Графік відключення світла у Київській області 05.01.2026
Кіровоградська область

Графік відключення світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 05.01.2026
Миколаївська область

Графік відключення світла у Миколаївській області 05.01.2026
Одеська область

В Одесі продовжують діяти екстрені відключення після атаки Росії 13 грудня, енергетики роблять усе можливе для стабілізації ситуації. Графіки досі не діють.

Полтавська область

Графік відключення світла у Полтавській області 05.01.2026
Сумська область

Графік відключення світла у Сумській області 05.01.2026
Тернопільська область

Графік відключення світла у Тернопільській області 05.01.2026
Харківська область

Графік відключення світла у Харківській області 05.01.2026
Хмельницька область

Графік відключення світла у Хмельницькій області 05.01.2026
Черкаська область

Графік відключення світла у Черкаській області 05.01.2026
Чернівецька область

Графік відключення світла Чернівці та область 05.01.2026
Чернігівська область

Графік відключення світла у Чернігові та області 05.01.2026
