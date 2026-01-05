До п’яти відключень на добу. Які графіки в усіх областях України 5 січня
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у понеділок, 5 січня, протягом усього дня у більшості областей України діятимуть графіки відключення, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Вінницька область
Дніпропетровська область
Житомирська область
Запорізька область
Київська область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Одеська область
В Одесі продовжують діяти екстрені відключення після атаки Росії 13 грудня, енергетики роблять усе можливе для стабілізації ситуації. Графіки досі не діють.
Полтавська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Раніше "Телеграф" розповідав, чому Львів так не страждає без світла, як Київ чи Одеса.