До пяти отключений на сутки. Какие графики во всех областях Украины 5 января

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Потому в понедельник, 5 января, в течение всего дня в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения, сообщает "Укрэнерго".

Киев

График отключения света в Киеве 05.01.2026

Винницкая область

График отключения света в Виннице и Винницкой области 05.01.2026

Днепропетровская область

График отключения света в Днепропетровской области 05.01.2026

Житомирская область

График отключения света в Житомирской области 05.01.2026

Запорожская область

График отключения света в Запорожской области 05.01.2026

Киевская область

График отключения света в Киевской области 05.01.2026

Кировоградская область

График отключения света в Кропивницком и Кировоградской области 05.01.2026

Николаевская область

График отключения света в Николаевской области 05.01.2026

Одесская область

В Одессе продолжают действовать экстренные отключения после атаки России 13 декабря, энергетики делают все возможное для стабилизации ситуации. Графики до сих пор не действуют.

Полтавская область

График отключения света в Полтавской области 05.01.2026

Сумская область

График отключения света в Сумской области 05.01.2026

Тернопольская область

График отключения света в Тернопольской области 05.01.2026

Харьковская область

График отключения света в Харьковской области 05.01.2026

Хмельницкая область

График отключения света в Хмельницкой области 05.01.2026

Черкасская область

График отключения света в Черкасской области 05.01.2026

Черновицкая область

График отключения света Черновцы и область 05.01.2026

Черниговская область

График отключения света в Чернигове и области 05.01.2026

