СБУ і надалі буде бити окупанта на землі, у небі та на воді, – Василь Малюк

Василь Малюк, який невдовзі отримає нову посаду в Службі безпеки України та залишить крісло глави, наголосив, що СБУ й надалі виконуватиме всі завдання.

"Служба безпеки України продовжить виконання покладених на неї завдань. Ми і надалі будемо бити окупанта на землі, у небі та на воді. Проникати у його глибокі тили й завдавати ударів там, де він цього не чекає. Робитимемо все, щоб і надалі наша держава була могутньою та процвітаючою. Тільки наша непохитна єдність, взаємна довіра та спільне бачення майбутнього здатні зупинити ворога та зламати хребта його злочинній армії. З нами Бог. Сила, віра і правда. Слава Україні!", – резюмував Василь Малюк.

