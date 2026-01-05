СБУ за Малюка систематично принижувала Путіна: згадуємо найгучніші операції (фото та відео)

Генерал тримав у страху і ворогів, і зрадників

Голова Служби безпеки України Василь Малюк йде зі своєї посади. Багато операцій під його началом без применшення вже увійшли у військову історію.

"Телеграф" розповідає про ключові результати СБУ під керівництвом Героя України Василя Малюка.

Операція Павутина

Нашуміла, і, можливо, найвідоміша операція СБУ пройшла в російському тилу і прогриміла на весь світ. Усі імениті ЗМІ обговорювали цей удар, який своєю зухвалістю та успішністю дасть прикурити багатьом голлівудським бойовикам.

Коротка суть операції: десятки керованих дронів були потай доставлені у тил Росії для ударів по стратегічних аеродромах. Їх перевозили росіяни вантажівками, не підозрюючи про небезпечний вантаж. У потрібний час рій безпілотників здійнявся у небо на очах у здивованих очевидців і атакував ворожі стратегічні бомбардувальники.

Деталі:

підготовку до атаки координував особисто голова СБУ Василь Малюк

Василь Малюк готує операцію Павутина

Планування операції розпочалося ще у 2023 році

СБУ створила спеціальні дрони з посиленою системою зв’язку та бойовим зарядом, який пропалював корпус літаків та вибухав усередині

Вантажівки зі збірними будиночками служили маскуванням та пусковим майданчиком для 117 дронів.

Операція Павутина

Операція Павутина

З 23 по 26 травня 2025 року п’ять вантажівок, що перевозили вісім будиночків, вирушили з Челябінська в багатоденні подорожі, прямуючи за різними напрямками. Водії не знали про свій справжній вантаж. 1 червня, коли вантажівки були доставлені до аеродромів, дрони одночасно злетіли в небо. Пілоти з Києва вели їх через стільниковий зв’язок прямо на російські літаки

Операція Павутина

В результаті атаки був уражений 41 літак РФ на 4 аеродромах ("Дягілєво" (Рязанська область), "Олєнья" (Мурманська область), "Іваново" (Іванівська область) та "Бєлая" (Іркутська область).

Цілі операції Павутина

Атаки на Кримський міст

Спочатку повномасштабної війни в Україні Кримський міст вже аж тричі зазнав атак — у 2022, 2023 та 2025 роках.

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мості прогриміли вибухи – була підірвана вантажівка, начинена вибухівкою. Примітно, що на шляху до мосту машина проїхала через Болгарію, Грузію, Вірменію, Північну Осетію та Краснодарський край і жодна собака не почула, що там 21 тонна вибухівки. В результаті стався частковий обвал двох прольотів і було значно пошкоджено дорожнє полотно. Крім того, спалахнули кілька паливних цистерн поїзда.

Кримський міст вражений

У ніч проти 17 червня 2023 року на мосту пролунали кілька потужних вибухів. В результаті було знищено один проліт і ще один пошкоджено. Атака була здійснена за допомогою морських дронів Sea Baby.

3 червня 2025 року на мосту пролунали потужні вибухи. Цю операцію СБУ проводила під водою. У спецслужбі повідомили, що замінували опори моста і о 04:44 вибуховий пристрій було активовано. В результаті підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна — цьому сприяли 1100 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті.

Ліквідації топ-ворогів

СБУ під керівництвом Василя Малюка системно викошувала лави ворогів України. Серед тих, кого спіткала кара:

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов,

Ігор Кирилов

Було ліквідовано в Москві за допомогою вибухівки, встановленої в електросамокат.

Зрадник та колишній нардеп України Ілля Кива,

Ілля Кива

Застрелений агентом у Підмосков’ї.

Російський пропагандист Владлен Татарський

Владлен Татарський

Підірваний замаскованим у статуетку вибуховим пристроєм у Санкт-Петербурзі. Вибух стався в одному з кафе, де на цей момент відбувався творчий вечір пропагандиста.

Соратник Януковича та засновник ворожого бойового підрозділу "Арбат", який воював в Україні, Армен Саркісян,

Армен Саркісян

Ліквідований вибухом у холі ЖК "Алиє Паруса" у Москві.

Російський воєначальник і командир 41 бригади ракетних катерів Валерій Транковський,

Валерій Транковський

Ліквідовано вибухом автомобіля у Севастополі.

та інші.

Удари по російському флоту

СБУ відзначилася атаками на російський флот. Наприклад, СБ перша в історії уразила російську субмарину класу "Варшав’янка" в Новоросійськському порту підводним дроном "Sub SeaBaby".

Усього за допомогою створених СБУ дронів Sea Baby (Укр. Морський Малюк) було уражено 14 уражених російських кораблів. Таким чином, домінування Росії в Чорному морі було припинено.

Пошук кротів

СБУ за Малюка відзначилася гучними операціями і у власному тилу. Наприклад, у Службі викрили з десяток російських агентів.

Серед них:

Дмитро Козюра (зрадник, керівник Штабу Антитерористичного центру СБ. Збирав та передавав інформацію ворогові ),

Дмитро Козюра та Василь Малюк

Олег Кулініч (колишній голова СБУ у Криму, працював на Росію). За Олегом Кулінічем стежили близько року, а затримання було проведене разом із ДБР.

Олег Кулініч

Кротів Малюк затримував особисто.

Інші досягнення СБУ

Системні атаки на нафтопереробну галузь Росії, яка є ключовим джерелом отримання доходів для фінансування війни Росії в Україні.

Викрито 128 агентурних мереж ворога, до яких входило 563 особи. З 2022 року слідчі Служби оголосили понад 3800 підозр за держзраду. СБУ запобігає 80% терактів, які російські спецслужби планують в Україні.

Бійці СБУ разом з іншими Силами оборони звільняли Київську, Житомирську, Харківську, Херсонську, острів Зміїний, брали активну участь у Курській операції тощо.

ЦСО "А" СБУ стабільно входить до ТОП-3 найрезультативніших підрозділів Сил оборони України за обсягами знищеної техніки та живої сили РФ за допомогою БпЛА. Майже кожен п’ятий танк, уражений СОУ, – на рахунку СБУ.

Понад 180 кримінальних проваджень стосовно представників УПЦ МП, яких підозрюють у співпраці із ФСБ.

