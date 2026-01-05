СБУ и дальше будет бить оккупанта на земле, в небе и на воде, – Василий Малюк

Василий Малюк, который вскоре получит новую должность в Службе безопасности Украины и покинет кресло главы, подчеркнул, что СБУ будет и дальше выполнять все задачи.

"Служба безопасности Украины продолжит выполнение возложенных на нее задач. Мы и дальше будем избивать оккупанта на земле, в небе и на воде. Проникать в его глубокие тылы и наносить удары там, где он этого не ожидает. Будем делать все, чтобы и в дальнейшем наше государство было могучим и процветающим. Только наше непреклонное единство, взаимное доверие и общее видение будущего способны остановить врага и сломать позвоночник его преступной армии. С нами Бог. Сила, вера и правда. Слава Украине!", – резюмировал Василий Малюк.

