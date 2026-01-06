Реформа адвокатури за європейськими стандартами: НААУ залучила до робочої групи міжнародних експертів та нардепів

Національна асоціація адвокатів України (НААУ) сформувала робочу групу для виконання Дорожньої карти з питань верховенства права. Головним завданням групи є розробка законопроєкту про вдосконалення адвокатської діяльності, який має бути прийнятий до кінця 2026 року.

Як пише Закон і Бізнес, з посиланням на заступника голови НААУ, РАУ Валентина Гвоздія, склад учасників Робочої групи з виконання Дорожньої карти з питань верховенства права в частині адвокатури демонструє високий інституційний рівень експертів, залучених Національною асоціацією адвокатів України до формування пакета рішень.

Повідомляється, що до роботи долучилися всі члени профільного підкомітету Верховної Ради, що дозволить синхронізувати напрацювання з парламентським порядком денним.

Відомо, що особливу увагу приділено міжнародному компоненту. В установчому засіданні брали участь чинний президент CCBE Роман Завршек, колишній президент CCBE Джеймс МакГілл, голова Комітету CCBE з питань міжнародної юридичної практики Карло Форте та представники секретаріату CCBE. Також долучилися представники Національної ради адвокатів Франції (CNB) на чолі з головою Міжнародного комітету Марі-Еме Пейрон, директор юридичного департаменту Жеральдін Кавайє та Фредерік Тепер, а також президент адвокатури Литви Міндаугас Кукайтіс. Ще низка міжнародних експертів не була присутня на засіданні робочої групи, але підтвердила готовність працювати: колишні президенти CCBE Марія Слазак і Марчелла Прунбауер Глазер, голова чеської делегації в CCBE та член комітету PECO CCBE Антонін Мокрий, президентка CNB Жюлі Кутюр’є і президентка Чеської палати адвокатів (ČAK) Моніка Новотна, експрезидентка адвокатури Люксембургу Валері Дюпон.

"Така комбінація парламентського представництва, професійного самоврядування й міжнародних інституцій створює робочий формат, який орієнтований не на політичні декларації, а на верифікацію рішень за європейськими стандартами", — відзначив В.Гвоздій.

При цьому він пояснив, що залучення представників CCBE та європейських адвокатур, серед яких є автори Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката, розглядається як зовнішня експертна "перевірка на відповідність" і запобіжник від підміни самоврядування державним адмініструванням, зокрема через довільні трактування Дорожньої карти як підстави для зовнішнього контролю над професією.