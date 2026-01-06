Реформа адвокатуры по европейским стандартам: НААУ привлекла в рабочую группу международных экспертов и нардепов

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) сформировала рабочую группу для выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права. Главной задачей группы является разработка законопроекта об усовершенствовании адвокатской деятельности, который должен быть принят до конца 2026 года.

Как пишет Закон и Бизнес, ссылаясь на заместителя председателя НААУ, РАУ Валентина Гвоздия, состав участников Рабочей группы по выполнению Дорожной карты по вопросам верховенства права в части адвокатуры демонстрирует высокий институциональный уровень экспертов, привлеченных Национальной ассоциацией адвокатов Украины к формированию пакета решений.

Сообщается, что к работе присоединились все члены профильного подкомитета Верховной Рады, что позволит синхронизировать наработки с парламентской повесткой дня.

Известно, что особое внимание уделено международному компоненту. В учредительном заседании принимали участие действующий президент CCBE Роман Завршек, бывший президент CCBE Джеймс МакГилл, глава Комитета CCBE по международной юридической практике Карло Форте и представители секретариата CCBE. Также присоединились представители Национального совета адвокатов Франции (CNB) во главе с главой Международного комитета Мари-Эме Пейрон, директор юридического департамента Жеральдин Кавайе и Фредерик Теперь, а также президент адвокатуры Литвы Миндаугас Кукайтис. Еще ряд международных экспертов не присутствовал на заседании рабочей группы, но подтвердил готовность работать: бывшие президенты CCBE Мария Слазак и Марчелла Прунбауэр Глазер, глава чешской делегации в CCBE и член комитета PECO CCBE Антонин Мокрый, президент CNB Жюли Кутюрье и президент CNB Жюли Кутюрье экс-президент адвокатуры Люксембурга Валери Дюпон.

"Такая комбинация парламентского представительства, профессионального самоуправления и международных институций создает рабочий формат, ориентированный не на политические декларации, а на верификацию решений по европейским стандартам", — отметил В.Гвоздий.

При этом он пояснил, что привлечение представителей CCBE и европейских адвокатур, среди которых есть авторы Конвенции Совета Европы о защите профессии адвоката, рассматривается как внешняя экспертная "проверка на соответствие" и предохранитель от замены самоуправления государственным администрированием, в частности из-за произвольной трактовки Дорожной карты как основания для внешнего контроля над профессией.