У Комітеті НААУ висловились щодо маніпулятивного журналістського матеріалу

Матеріал спрямованний на дискредитацію інституту адвокатури

На ресурсах "Радіо Свобода" 17 листопада 2025 року було опубліковано матеріал редакції "Схеми" під назвою "Витік документів: Кремль фінансує мережу адвокатів в Україні та сайти "про злочини київського режиму" під виглядом правової допомоги".

Після публікації до Комітету звернулися адвокати, прізвища яких фігурують у розслідуванні, із заявами про грубе викривлення фактів та маніпулятивну подачу інформації.

Комітет констатує: журналіст С. С. Андрушко у своєму матеріалі вдається до системних маніпуляцій, викривлення фактів та провокативних дій, що мають на меті дискредитацію інституту адвокатури через окремих її представників.

Особливу небезпеку становить наратив, який просуває автор: начебто адвокати, які здійснюють захист у справах про державну зраду або публічно висвітлюють порушення прав людини під час мобілізації, можуть фінансуватися державою-агресором.

Такі припущення не ґрунтуються на жодних доказах, суперечать фундаментальним принципам адвокатської діяльності та створюють підґрунтя для безпідставного переслідування адвокатів за виконання їхніх професійних обов'язків.

Комітет рішуче засуджує методи роботи журналіста С. С. Андрушка та редакції "Схеми" видання "Радіо Свобода", які у даному матеріалі грубо порушили базові принципи журналістської етики.

Зокрема, Комітет констатує порушення принципу об'єктивності, оскільки матеріал побудований на припущеннях, а не на доведених фактах. Також наявне порушення принципу збалансованості — позиція адвокатів, яких звинувачують, не була належним чином представлена. Авторами порушено стандарти доказовості в журналістиці — публічні звинувачення сформульовано без належної фактологічної бази та без надання можливості спростування. Крім того, матеріал містить ознаки цілеспрямованого формування ворожнечі — він конструює образ адвоката як потенційного "ворога" та "колаборанта", що розпалює ненависть у суспільстві до представників правничої професії.

Такі публікації становлять пряму загрозу для інституту адвокатури та права на захист як фундаментальної цінності правової держави. Коли суспільство починає сприймати адвоката не як захисника прав людини, а як "посібника ворога" — руйнується сама основа справедливого правосуддя.

Поширення неперевірених припущень завдає шкоди не лише репутації конкретних адвокатів, але й підриває довіру до інституту правничої допомоги в цілому — що прямо належить до сфери відповідальності Комітету згідно з Положенням.

Недопустимо робити висновки про "співпрацю" чи "замовлення" з боку РФ лише на тій підставі, що відео адвоката було використано стороннім ресурсом без його відома та згоди. Відповідальність за використання контенту несе той, хто його привласнює, а не автор.

Комітет НААУ з питань інформаційної політики та взаємодії із засобами масової інформації звернеться до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення та Комісії з журналістської етики щодо порушення принципів журналістської етики.