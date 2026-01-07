До 12 годин без світла. Графіки відключень 7 січня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у середу, 7 січня, протягом усього дня у більшості областей України діятимуть графіки відключення, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень у Києві 7 січня

Київська область

Графіки відключень у Київській області 7 січня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 7 січня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 7 січня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 7 січня

Харківська область

1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30

1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30

2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 20:00-23:00

4.2 08:00-12:30; 20:00-23:00

5.1 02:00-06:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-06:00; 12:30-16:00; 20:00-24:00

6.1 02:00-06:00; 09:00-16:00; 23:00-24:00

6.2 09:00-16:00; 23:00-24:00

Запорізька область

1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

2.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30;

3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 23:30;

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

5.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00;

6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

6.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 7 січня

Миколаївська область

1.1 – 11:30 — 15:00;

1.2 – 08:00 — 11:30; 15:00 — 17:30;

2.1 – 12:30 — 17:30;

2.2 – 11:30 — 15:00;

3.1 – 11:30 — 15:00; 22:00 — 00:00;

3.2 – 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30;

4.1 – 01:00 — 04:30; 11:30 — 15:00;

4.2 – 00:00 — 01:00; 15:00 — 18:30;

5.1 – 05:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;

5.2 – 04:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;

6.1 – 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30;

6.2 – 08:00 — 11:30; 18:30 — 22:00.

Черкаська область

1.1 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00

1.2 06:00 — 09:00, 14:00 — 17:00

2.1 06:00 — 09:00, 14:00 — 17:00

2.2 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

3.1 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00

3.2 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00

4.1 09:00 — 12:00, 17:00 — 20:00

4.2 09:00 — 12:00, 17:00 — 20:00

5.1 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

5.2 11:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

6.1 00:00 — 02:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00

6.2 04:00 — 06:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 7 січня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 7 січня

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 7 січня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 7 січня

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 7 січня

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 7 січня

Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 7 січня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 7 січня

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 7 січня

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 7 січня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 7 січня

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому у Києві одні черги сидять без світла більше, ніж інші. Нерівномірні, на перший погляд, відключення пояснив енергетик.