До 12 годин без світла. Графіки відключень 7 січня
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у середу, 7 січня, протягом усього дня у більшості областей України діятимуть графіки відключення, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Київська область
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Харківська область
- 1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30
- 1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
- 2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30
- 2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30
- 3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
- 3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
- 4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 20:00-23:00
- 4.2 08:00-12:30; 20:00-23:00
- 5.1 02:00-06:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00
- 5.2 02:00-06:00; 12:30-16:00; 20:00-24:00
- 6.1 02:00-06:00; 09:00-16:00; 23:00-24:00
- 6.2 09:00-16:00; 23:00-24:00
Запорізька область
- 1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 2.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
- 2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30;
- 3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 23:30;
- 3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
- 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
- 5.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00;
- 6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
- 6.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.
Кіровоградська область
Миколаївська область
- 1.1 – 11:30 — 15:00;
- 1.2 – 08:00 — 11:30; 15:00 — 17:30;
- 2.1 – 12:30 — 17:30;
- 2.2 – 11:30 — 15:00;
- 3.1 – 11:30 — 15:00; 22:00 — 00:00;
- 3.2 – 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30;
- 4.1 – 01:00 — 04:30; 11:30 — 15:00;
- 4.2 – 00:00 — 01:00; 15:00 — 18:30;
- 5.1 – 05:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;
- 5.2 – 04:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;
- 6.1 – 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30;
- 6.2 – 08:00 — 11:30; 18:30 — 22:00.
Черкаська область
- 1.1 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00
- 1.2 06:00 — 09:00, 14:00 — 17:00
- 2.1 06:00 — 09:00, 14:00 — 17:00
- 2.2 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
- 3.1 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00
- 3.2 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00
- 4.1 09:00 — 12:00, 17:00 — 20:00
- 4.2 09:00 — 12:00, 17:00 — 20:00
- 5.1 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
- 5.2 11:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
- 6.1 00:00 — 02:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00
- 6.2 04:00 — 06:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
Чернівецька область
Чернігівська область
Волинська область
Вінницька область
Львівська область
Івано-Франківська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Рівненська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому у Києві одні черги сидять без світла більше, ніж інші. Нерівномірні, на перший погляд, відключення пояснив енергетик.