Через відключення світла українці готують на туристичних газових плитках: як не влаштувати вибух

Простий лайфхак захистить від небезпеки

Українці вже не перший рік через російські атаки живуть в умовах відключень світла — як регулярних, так і раптових. Особливо важко у квартирах та домах без газу, з електроплитами.

Щоб приготувати чи розігріти їжу, зробити чай чи каву, під час відключень електрики українці використовують туристичні плитки з маленькими газовими балонами. Це простий та економний варіант. Такі плитки бувають різних модифікацій та коштують недорого. Найпростіший варіант з одним балончиком можна придбати за ціною до 200 гривень.

Туристична плитка з балончиками

Ціни на туристичні плитки демократичні

Однак, газ — це вибухонебезпечна речовина, і користування ним вимагає уваги та дотримання техніки безпеки. Якщо нею нехтувати — наслідки можуть бути плачевні. За час перебоїв зі світлом під час війни, в Україні, на жаль, ставалися нещасні випадки через некоректне користування туристичною плиткою з газовими балонами.

Розбірна туристична плитка під газові балончики

У соцмережах українці діляться власним досвідом та розповідають, як не можна користуватися плиткою та балончиками. Їх не можна розміщувати на електричній плиті (так нерідко роблять, бо це здається логічним). Тепло, що могло залишитися (чи виникне, якщо раптово дадуть світло) може нагріти балон та плитку та викликати вибух.

Тільки, будь ласка, не використовуйте її на електро плиті, або тим більш на електроплиті, яка була до цього увімкнена. Позаминулої зими було багато випадків з вибухами. Поставте деревʼяну дошку під низ, дерево досить добре розсіює тепло, і можна хоч борщ варити, — пишуть у мережі

