До 12 часов без света. Графики отключений 7 января

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в среду, 7 января, в течение всего дня в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения, сообщает "Укрэнерго".

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Графики отключений в Киеве 7 января

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 7 января

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 7 января

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 7 января

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 7 января

Харьковская область

1.1 06:00–09:00; 16:00–19:30

1.2 06:00-09:00; 16:00–19:30

2.1 06:00–09:00; 12:30-19:30

2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00–02:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00

3.2 00:00–02:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00

4.1 00:00–02:00; 08:00-12:30; 20:00-23:00

4.2 08:00–12:30; 20:00-23:00

5.1 02:00–06:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-06:00; 12:30-16:00; 20:00-24:00

6.1 02:00-06:00; 09:00–16:00; 23:00-24:00

6.2 09:00–16:00; 23:00-24:00

Запорожская область

1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

2.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30;

3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 23:30;

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30;

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

5.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00;

6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

6.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 7 января

Николаевская область

1.1 – 11:30 – 15:00;

1.2 – 08:00 – 11:30; 15:00 — 17:30;

2.1 – 12:30 – 17:30;

2.2 – 11:30 – 15:00;

3.1 – 11:30 – 15:00; 22:00 — 00:00;

3.2 – 08:00 – 11:30; 15:00 — 18:30;

4.1 – 01:00 – 04:30; 11:30 — 15:00;

4.2 – 00:00 – 01:00; 15:00 — 18:30;

5.1 – 05:30 – 08:00; 18:30 — 20:30;

5.2 – 04:30 – 08:00; 18:30 — 20:30;

6.1 – 08:00 – 11:30; 15:00 — 18:30;

6.2 – 08:00 – 11:30; 18:30 — 22:00.

Черкасская область

1.1 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00

1.2 06:00 — 09:00, 14:00 — 17:00

2.1 06:00 — 09:00, 14:00 — 17:00

2.2 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

3.1 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00

3.2 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00

4.1 09:00 — 12:00, 17:00 — 20:00

4.2 09:00 — 12:00, 17:00 — 20:00

5.1 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

5.2 11:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

6.1 00:00 — 02:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00

6.2 04:00 — 06:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 7 января

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 7 января

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 7 января

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 7 января

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 7 января

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 7 января

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 7 января

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 7 января

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 7 января

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 7 января

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 7 января

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему в Киеве одни очереди сидят без света больше других. Неравномерные, на первый взгляд, отключения объяснил энергетик.