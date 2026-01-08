П’ять порад, щоб не замерзнути у мороз. Переохолодження – страшна штука

Як захиститись від морозу? Як урятувати близького від переохолодження, коли на вулиці холодно.

В Україну вторгається арктичний холод. На тлі масштабних відключень електрики та опалення звичайна прогулянка на свіжому повітрі може дорого обійтися. Що робити, щоб уникнути переохолодження?

"Вдягни шапку!" — це материнське прохання, про яке так люблять жартувати в тік-тоці, це реальний спосіб врятувати вашу голову від впливу низьких температур. І головний біль — це мінімальний наслідок, який тільки може бути.

Головний убір і теплий одяг — це перша умова для перебування на вулиці. Причому і шапка, і куртка чи пуховик мають відповідати погоді. Це мають бути дійсно теплі речі, об’ємні та багатошарові. А взуття на товстій підошві з утепленням. Жодних коротких курточок з відкритим попереком! Жодних кепок, що прикривають тільки маківку голови!

Друга порада: не виходьте на мороз у сережках. Звільніть ваші вушка від будь-якого металу, оскільки він швидше остигає і замерзає, після чого відморозити вуха стає легше простого.

Третя порада: намагайтеся цими днями додавати в харчування тваринні жири. Справжнє українське сало — ви думаєте, даремно наші предки так любили цей продукт?

Четверте: відмовтеся від вживання алкоголю. Міцні напої лише створять ілюзію тепла.

П’ята порада: частіше пийте гаряче. Стоїте на зупинці? Напевно, поруч є маленький лоток, в якому вам можуть заварити стаканчик чаю або кави. Самі попили, підкріпилися і зігрілися — залиште оплату на ще одну чашку для когось іншого. Тільки разом ми зможемо вистояти та дочекатися по-справжньому теплих та світлих днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в січні Київ накриють морози до майже 30 градусів нижче за нуль.