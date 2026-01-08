Пять советов, чтобы не замерзнуть в мороз. Переохлаждение — страшная штука

Как защититься от мороза? Как спасти близкого от переохлаждения, когда на улице холодно.

В Украину вторгается арктический холод. На фоне масштабных отключений электричества и отопления простая прогулка на свежем воздухе может дорого обойтись. Что делать, чтоб избежать переохлаждения?

"Надень шапку!" — эта материнская просьба, про которую так любят шутить в тик-токе, это реальный способ спасти вашу голову от воздействия низких температур. И головная боль — это самое минимальное последствие, которое только может быть.

Головной убор и теплая одежда — это самое первое условие для пребывания на улице. Причем и шапка, и куртка или пуховик должны соответствовать погоде. Это должны быть действительно теплые вещи, объемные и многослойные. А обувь на толстой подошве с утеплением. Никаких коротких курточек с открытой поясницей! Никаких кепок, прикрывающих только макушку головы!

Второй совет: не выходите на мороз в сережках. Освободите ваши ушки от любого металла, поскольку он быстрее остывает и замерзает, после чего отморозить уши становится легче простого.

Третий совет: старайтесь в эти дни добавлять в питание животные жиры. Настоящее украинское сало — вы думаете, зря наши предки так любили этот продукт?

Четвертое: откажитесь от употребления алкоголя. Крепкие напитки только создадут иллюзию тепла.

Пятый совет: чаще пейте горячее. Стоите на остановке? Наверняка рядом есть маленький лоток, в котором вам могут заварить стаканчик чая или кофе. Сами попили, подкрепились и согрелись — оставьте оплату еще на одну чашку для кого-то другого. Только вместе мы сможем выстоять и дождаться по-настоящему теплых и светлых дней.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в январе Киев накроют морозы до почти 30 градусов ниже нуля.