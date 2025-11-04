Нема опалення? Інструкція з виживання у холодній кімнаті: від багатошарового одягу до "фольгованого" сну

Немає світла та газу, в кімнаті холодно. Як у такій ситуації зігрітися, як переночувати та не замерзнути? Є кілька розумних лайфхаків.

Якщо виникли проблеми з опаленням або склалася така ситуація, коли немає можливості підняти температуру в кімнаті і доводиться так жити, є кілька корисних порад. І нехай краще вони вам не стануть у нагоді, але все-таки про це потрібно знати.

У неопалюваному приміщенні температура не сильно відрізняється від вуличної, хіба що є захист від вітру. Але якщо на вулиці людина майже постійно рухається, то всередині будинку хочеться розслабитися та відпочити. Саме в цей момент виникає великий ризик замерзнути.

Що потрібно знати:

Якщо немає опалення, потрібно постійно бути одягненим у кілька шарів одягу: майки, футболки, кофти, светри, куртки, пледи та ін.

Необхідно впевнитись, що саме приміщення не має щілин, дверні та віконні отвори не є джерелами протягів. Це дозволить зберегти тепло.

Добре, якщо на вікнах будуть щільні штори, а на підлозі – щільні килими, навіть у кілька шарів, це також знизить тепловтрати.

Забудьте про алкоголь, у цій справі він не помічник, а ворог.

Щоб підтримувати прийнятну температуру тіла, потрібно регулярно вживати гарячу їжу та питво (для цього стане в пригоді будь-який термос). Зігрітися допоможуть і фізичні вправи.

Якщо є така можливість, запаліть кілька свічок, поставте гасову лампу, зробіть грілку із пластикової пляшки, наповненої окропом.

Лайфхак, щоб спати й не замерзнути у холодній кімнаті

Заздалегідь придбайте фольгований ізоляційний матеріал, який зазвичай використовують біля радіаторів для відбиття тепла. Шматок завдовжки два метри потрібно покласти на спальне місце (фольгою до тіла), зверху покласти простирадло і спати як завжди. Таке пристосування дозволить заощадити тепло власного тіла і відпочити в нічний час настільки повноцінно, наскільки це можливо в подібних умовах.

І пам’ятайте, що найтемніше завжди перед світанком, а значить, все погане обов’язково закінчиться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим можна зігріти кімнату, якщо немає світла та газу.