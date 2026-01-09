Суд стягнув з "Київміськбуду" понад $1,5 млн на користь компанії з орбіти Молчанової

Наразі, за даними "Телеграфу", "Київміськбудом" опікується Денис Комарницький

Суддя Господарського суду міста Києва Марина Літвінова задовольнила у повному обсязі позовні вимоги ТОВ "Новус Україна" до ПрАТ ХК "Київсміськбуд" про стягнення 1 550 828 доларів США 80 центів.

Про це йдеться у рішенні Госпсуду Києва від 22.12.2025, з яким ознайомився "Телеграф".

Із матеріалів судової справи випливає, що між "Новусом" та "Київміськбудом" 01.02.2019 році був укладений договір купівлі-продажу майнових прав №20350/РН-Н, згідно з яким "Київміськбуд" брав на себе зобов'язання щодо здійснення будівництва об`єкта у встановлені строки. Але комунальна компанія, нібито, зобов’язання у строк не виконала та не передала майнові права замовнику. У результат ТОВ "Новус Україна" подало до суду і змогло переконати його у своїй правоті.

Матеріали суду. Скрін із судового реєстру

Варто зазначити, що "Київміськбудом" тривалий час (з лютого 2024 по травень 2025 року) керувала людина, яку вважають креатурою Молчанової – Василь Олійник. Раніше він очолював компанії "Моноліт будсервіс" та "Спецбуд-моноліт", які зводили мікрорайони, де девелопером була Stolitsa Group.

Як писав "Телеграф", у грудні 2025 року в "Київміськбуді" відбулися революційні кадрові зміни, пов’язані з тим, що вже колишній голова наглядової ради компанії Владислав Андронов вступив у конфлікт із Молчановою. Його не влаштовувала ситуація, коли компанія, що на 80% належить місту, фактично перебуває під зовнішнім контролем.

Так, на початку грудня Андронов пролобіював призначення т.в.о. голови правління свого товариша, підприємця Дмитра Нікіфорова. Але призначення не сподобалося соратнику мера Артуру Палатному, який повпливав на Віталія Кличка і той наполіг не лише на відстороненні Нікіфорова, а й на усуненні Андронова з посади голови наглядової ради "Київміськбуду". Його замінили на іншого заступника мера — Петра Пантелеєва.

За даними джерел нашого видання, наразі холдинг фактично переходить під контроль Дениса Комарницького.

У цьому контексті згадане судове рішення можна вважати таким собі "прощальним привітом" від Молчанової компанії, на яку вона мала значний вплив.

Влада Молчанова відома, як засновниця найбільшого столичного девелопера Stolitsa Group. Наразі її син Іван Молчанов є власником 29.72% ТОВ "Столиця Груп". Інші співвласники — громадяни Литви Туменас Раймондас, його дочка Рузгіене Агне та Познякова Марина. Водночас ці самі литовські громадяни є бенефіціарами ТОВ "Новус Україна".