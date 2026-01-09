Суд взыскал с "Киевгорстроя" более $1,5 млн в пользу компании из орбиты Молчановой

По данным "Телеграфа", "Киевгорстроем" занимается Денис Комарницкий

Судья Хозяйственного суда города Киева Марина Литвинова удовлетворила в полном объеме исковые требования ООО "Новус Украина" к ЧАО ХК "Киевгорстрой"взыскание 1550828 долларов США 80 центов.

Об этом говорится в решении Хозсуда Киева от 22.12.2025, с которым ознакомился "Телеграф".

Из материалов судебного дела следует, что между "Новусом" и "Киевгорстроем" 01.02.2019 году был заключен договор купли-продажи имущественных прав №20350/РН-Н, согласно которому "Киевгорстрой" брал на себя обязательство по осуществлению строительства объекта в установленные сроки. Но коммунальная компания якобы обязательства в срок не выполнила и не передала имущественные права заказчику. В результате ООО "Новус Украина" подало в суд и смогло убедить его в своей правоте.

Материалы суда. Скрин из судебного реестра

Стоит отметить, что "Киевгорстроем" длительное время (с февраля 2024 по май 2025 года) руководил человек, считающийся креатурой Молчановой – Василий Олейник. Ранее он возглавлял компании "Монолит стройсервис" и "Спецстрой-монолит", возводившие микрорайоны, где девелопером была Stolitsa Group.

Как писал "Телеграф", в декабре 2025 года в "Киевгорстрое" произошли революционные кадровые изменения, связанные с тем, что уже бывший глава наблюдательного совета компании Владислав Андронов вступил в конфликт с Молчановой. Его не устраивала ситуация, когда компания, на 80% принадлежащая городу, фактически находится под внешним контролем.

Так, в начале декабря Андронов пролоббировал назначение и.о. председателя правления своего товарища, предпринимателя Дмитрия Никифорова. Но назначение не понравилось соратнику мэра Артуру Палатному, который повлиял на Виталия Кличко и тот настоял не только на отстранении Никифорова, но и отстранении Андронова от должности председателя наблюдательного совета "Киевгорстроя". Его заменили другим заместителем мэра — Петром Пантелеевым.

По данным источников нашего издания, холдинг фактически переходит под контроль Дениса Комарницкого.

В этом контексте упомянутое судебное решение можно считать неким "прощальным приветом" от Молчановой компании, на которую она оказала значительное влияние.

Влада Молчанова известны как основательница крупнейшего столичного девелопера Stolitsa Group. В настоящее время ее сын Иван Молчанов является владельцем 29.72% ООО "Столица Групп". Другие совладельцы — граждане Литвы Туменас Раймондас, его дочь Рузгиен Агне и Познякова Марина. В то же время, эти самые литовские граждане являются бенефициарами ООО "Новус Украина".