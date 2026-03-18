"Путін крадій і злочинець": відомий пропагандист здивував росіян визнанням

Публічна критика влади в Росії, ймовірно, стає можливою

Відомий російський блогер та юрист Ілля Ремесло, який боровся з Олексієм Навальним протягом кількох років, раптово опублікував пост із критикою глави РФ Володимира Путіна. Серед росіян це викликало обурення.

Увечері 17 березня у своєму Telegram-каналі блогер висловився про причини, через які він перестав висловлювати підтримку Путіну. Усього він виділив 5 основних чинників.

Війна проти України — юрист вважає її тупиковою та затяжною.

— юрист вважає її тупиковою та затяжною. Збитки економіки та рівня життя — вказують на санкції, втрати ресурсів та погіршення добробуту росіян.

— вказують на санкції, втрати ресурсів та погіршення добробуту росіян. Обмеження свободи інтернету та ЗМІ — критикує блокування, цензуру та посилення контролю над інформацією.

— критикує блокування, цензуру та посилення контролю над інформацією. Занадто довгий термін при владі — зазначає, що Путін перебуває при владі понад 20 років і не збирається йти.

— зазначає, що Путін перебуває при владі понад 20 років і не збирається йти. Ігнорування громадян та відсутність зворотного зв’язку вважає, що влада не чує людей, а політичної конкуренції та опозиції фактично немає.

Він заявив, що Путін "має піти у відставку і повинен бути відданий під суд як крадій і злочинець".

Ілля Ремесло про Путіна. Скріншот: Telegram

Пізніше він зробив окремий пост, в який додав ще 6 причину:

Тяга до розкоші — звинувачення у надмірному багатстві, наявності резиденцій та використання ресурсів країни в особистих інтересах замість розвитку держави.

Потім Ремесло заявив, що його сторінку не зламали, і він справді опублікував свою думку.

Блогер висловився і про "сумнівну цінність захоплених територій України". Тобто, вони зруйновані, вимагають величезних витрат на відновлення і не приносять користі пересічним громадянам.

"Я впевнений, що Путіну покажуть мою заяву"

Журналісти "Агентство.Новости" зв’язалися телефоном з Ремеслом і поставили питання про його останні пости про Путіна. Він пояснив, що тривалий час стримувався, але ситуація в країні, на його думку, лише погіршується.

"Увесь цей час я свідомо уникав критики президента, бо думав: війна зараз триває, і не дуже добре підривати стабільність. А тепер я бачу, що цієї стабільності немає. До нас прилітають безпілотники по 40–50 за раз, у мене постійно відключається зв’язок. Що це за така стабільність? Вчора ввечері я сидів… і мені здалося правильним, якщо я перший щось скажу. І можливо, інші [послідують моєму прикладу]. Насправді за критику Путіна не всіх саджають. Це повна нісенітниця. У системи немає можливості проводити такі репресії", — відповів він.

Блогер наголосив, що був пов’язаний із владою, проте "не підписувався" на нинішню ситуацію, зокрема на відсутність опозиції в країні.

Говорячи про можливі наслідки, Ремесло заявив, що не закликав до насильства і готовий до будь-якого розвитку подій, включаючи судовий розгляд.

"По-перше, я ні до яких насильницьких дій не закликав. Я закликав виключно до законних дій — до суду над чинним президентом. Це насправді нормально, абсолютно. У США Трампа закликають судити по сто тисяч разів на день, і це нікого не дивує. Я готовий до будь-якого розвитку подій. Будуть судити — ну хай пробують судити. У мене теж є багато цікавого, що розповісти в суді. Чому ні, цілком нормальний варіант, подивимось. Думаю, найближчі пару днів покажуть, як розвиватимуться події", — пояснив Ремесло.

При цьому він не планує залишати Росію, якщо не виникне загрози для його сім’ї.

"Я вважаю, що ми всі винні, що ми таке допустили. Путін може бути не так вже й проти критики. [Але] він бачить, що всі бояться, його це влаштовує. А якби критикували, то, можливо, він нормально б до цього ставився. І в принципі, якщо він розумна людина, я впевнений, що йому покажуть мене в моїй заяві. [і] він віднесеться до цього з розумінням. А якщо він не дуже розумна людина, я вважаю, що якщо так все піде, влада цього року в Росії може змінитись", — сказав блогер.

Журналіст також наголосив на тому, що останні пости Ремесла помітно відрізняються від того, що він робив і писав раніше. На це юрист заявив, що його погляди змінилися після початку війни: раніше він підтримував дії влади, сподіваючись на швидкий результат, проте тепер вважає, що ситуація кардинально змінилася.

"Тому що я думав, що це буде щось на зразок Криму, якась така поліцейська операція, нічого серйозного. Думав, триватиме місяці два-три максимум. А спочатку взагалі думав, що за два-три дні Київ візьмемо. Тобто, я підтримував іншого президента, не того, який є зараз. Тобто того, кого зараз є, я б у страшному сні не став підтримувати. Тобто змінилася ситуація, і відповідно змінилися мої погляди", — заявив він.

При цьому юрист сказав, що йому страшно було писати подібну посаду, але він нібито вирішив розпочати зі свободи слова. За словами Ремесла, зупинятись він не планує.

Критика та думки в мережі

Після публікацій юриста у російських медіа почалася хвиля критики у його бік.

Один із відомих російських пропагандистів Володимир Соловйов заявив, що пости Іллі Ремесло — слова попутника, що втікає, який "розраховує, що можна зробити ставку на інших".

Ось максимально дослівний переклад українською:

"Таке було завжди — ті попутники, що втікають, вирішили, що тепер можна зробити ставку на інших. І зараз, зокрема, обговорюють одного юриста, у якого зриває дах. Але судячи з того, яких клієнтів він взяв захищати, я був упевнений, що рано чи пізно він зламається. Видно, вони його покусали. Він тепер транслює їхні наративи. І ще, щоб не було жодних сумнівів, що його зламали, він кружечок записує. Хоча в умовах штучного інтелекту й кружечок теж може бути… Весна ж ще — загострюються душевні захворювання. І на цьому фоні починають вербувати психічно нестійких наших громадян", — заявив він.

Соратник Олексія Навального Леонід Волков не відкидає, що дії Ремесло пов’язані з майбутніми виборами до Держдуми.

Пост Леоніда Волкова. Скріншот: Telegram

Варто додати, що Ілля Ремесло був пов'язаний із Олексієм Навальним через свою довгу активність у боротьбі з ФБК (Фонд боротьби з корупцією) та участь у медійних кампаніях проти нього.

Ремесло кілька років займався персональною критикою Навального і був залучений до кримінальних справ про "шахрайство з донатами" ФБК.

Він часто виступав проти діяльності Навального та його соратників, підтримуючи прокремлівські позиції.

У Telegram-каналі "Кривава пані" російська та ізраїльська журналістка Ксенія Собчак взялася роз’яснити ситуацію і навела приклад ще двох реакцій:

Колишній журналіст "Ехо Москви" журналіст Антон Орєх у зв’язку з постом Ремесло нагадав про марш Пригожина: "Люди, які дивуються історії з паном Ремесло, здається, забули, що одного разу Пригожин йшов брати Москву. У Росії нічого дивуватися не потрібно — в Росії можливо все".

Ексглавред "Ехо Москви" Олексій Венедиктов зазначив, що Путін має так зване "лояльне ядро", яке, як правило, підтримує всі його політичні рішення, спрямовані на "безпеку, стабільність і справедливість":

"Однак, за останні 4 роки, імхо, він тричі розійшовся з цим своїм "лояльним ядром" — мобілізація, спалювання корів у Новосибірській області та обмеження інтернету. Подивимося, чи врахує Кремль це, як врахував непопулярну у путінських лоялістів мобілізацію", — сказав він.

Пост Ксенії Собчак. Скріншот: Telegram

Також свою думку висловив журналіст Іван Яковина на своїй сторінці у Facebook. Він каже, що несподіваний виступ Іллі Ремесло викликав справжній шок у провладному середовищі: блогер, раніше відомий як послідовний прихильник влади та критик опозиції, різко розкритикував Володимира Путіна, назвавши його нелегітимним президентом, "злодієм та зрадником".

Проте більшість визнає, що у виступі блогера є раціональні аргументи. Ніхто відкрито не сперечається з його критикою політики Кремля, війною в Україні, економічною ситуацією чи обмеженням свободи слова.

Пост Івана Яковини. Скріншот: Facebook

Український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський у своєму Telegram-каналі назвав ситуацію "подією дня", яка викликала бунт серед російських пропагандистів.

Пост Дениса Казанського. Скріншот: Telegram

У ролику на своєму YouTube-каналі Казанський розібрав цю ситуацію і пояснив, що позиція юриста відображає невдоволення, яке росте серед російських еліт і суспільства. Його приклад показує, що критика режиму стає можливою та публічною, що сигналізує про напругу у верхівці влади.

Ремесло – серійний донощик?

Його називають "серійним донощиком", оскільки протягом багатьох років Ремесло регулярно фіксував порушення, на його думку, опозиційних активістів, скаржився на них до прокуратури, Слідчого комітету та інших держорганів. Зокрема, саме його заяви стали підставою для кримінальної справи проти Навального про наклеп на ветерана ВВВ Артеменка, за яким опозиціонера оштрафували на 850 тисяч рублів.

Саме тому, що він був настільки близьким до влади і багатьох здивували пости юриста про Путіна.

Біографія

Народився 5 вересня 1983 року в місті Нальчик (Росія).

Здобув освіту в Санкт-Петербурзькому державному університеті, закінчив юридичний факультет.

Свою першу популярність Ремесло набув завдяки протистоянню з Олексієм Навальним. За його словами, в молодості він із симпатією ставився до політика і писав йому компліментарні пости у "Живому журналі".

У 2014 році він заснував Асоціацію юристів Санкт-Петербурга та був делегований до Громадської палати Російської Федерації. Був членом Загальноросійського народного фронту (ОНФ) та брав участь у комісіях з розвитку медіа та інформаційної спільноти.

У різний час Ремесло активно критикував незалежних журналістів, опозиційних блогерів та політиків. Він подавав звернення до прокуратури, поліції та інших відомств проти представників опозиції та ЗМІ.

