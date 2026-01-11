Берлін за цей час уже взяли: як 1418 днів війни в Україні стали вироком для Кремля

Війна в Україні досягла символічної та ганебної дати для РФ

Повномасштабна агресія Росії проти України триває вже 1418 днів — цей термін став символічним, оскільки точно співпав із тривалістю німецько-радянської війни 1941–1945 років, яку в СРСР називали "Великою Вітчизняною". Таким чином, нинішня війна за тривалістю вже зрівнялася з одним із наймасштабніших і кровопролитних конфліктів ХХ століття.

Попри багаторічну підготовку, значну військову та ресурсну перевагу, за цей період російська армія так і не змогла реалізувати заявлені стратегічні цілі. Ба більше, під час війни Росія втратила контроль над низкою захоплених раніше територій, а перебіг бойових дій показав, що швидкий і рішучий сценарій, на який робилася ставка на початку вторгнення, виявився недосяжним.

"Телеграф" вирішив зібрати думки громадських діячів та відомих людей щодо результатів 4-річних військових дій.

Журналіст Денис Казанський зазначив, що "так звана "СВО" сьогодні зрівнялася за тривалістю із радянсько-німецькою війною (ВВВ)". Він уточнив, що вона стала ганьбою Росії, яку намагаються виправдати пропагандисти:

"1418 днів. У Z-каналах вже терміново кинулися відпрацьовувати методичку про те, що "це нічого не означає", і тепер "зовсім інша війна". Тому радянська армія за 1418 днів взяла Берлін, а російська — потрапила в оточення, намагаючись вкотре взяти Куп’янськ.

Київ за 3 дні перетворився на 1418 днів кривавої каші та ганьби. І за цей час Росія не спромоглася взяти навіть Донбас, який тепер клянчить віддати їй просто так".

Денис Казанський

Громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко звернув увагу на те, що хоча повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває 1417 днів, війна між двома державами триває вже 4344 дні. Він додав, що ЗС РФ сьогодні "добивають у Куп’янську":

"Німецько-радянська війна, яку в Росії називають "велика вітчизняна", тривала 1417 днів і завершилася 8 травня 1945. Це також день завершення Другої світової війни в Європі.

Сьогодні російська армія продовжує боротися за Покровськ, її частини добивають у Куп’янську, вона займається геноцидом та терором цивільного населення.

Україна стоїть. Важко, але стоїть. І не припиняє атакувати Росію у відповідь. І Україна встоїть. Попри все. Ми зруйнуємо імперію".

Сергій Стерненко

Політолог Вадим Денисенко проаналізував ситуацію, що склалася для Росії до цієї знакової дати:

"За цей час Росія втратила будь-яку можливість досягнення трьох головних цілей, поставлених на 2022 рік. Росія тепер не має шансів:

стати третім полюсом світу;

відновити повний поліцейський контроль над пострадянським простором;

зупинити деслов’янізацію Росії.

Путін продовжує війну з певним почуттям безпорадності. Він не хоче говорити собі: він втратив усе, на що ставив".

Вадим Денисенко

Народний депутат 8-го скликання Віталій Чепінога зауважив, що стрічка сповнена постами про 1418 днів і так звану "велику вітчизняну":

"Мовляв, це має якось вплинути на росіян. Ніяк не вплине. Це українці такі грамотні й освічені. Усі росіяни, які хоч щось знали про ту війну, давно з Росії повтікали.

А якщо запитати тих, хто там залишився, з ким була та "вітчизняна", то половина скаже, що з Наполеоном, а інша половина – що з американцями. Ще хтось може пригадати "Бендеру". Остапа…

Це територія без історії та пам’яті. Вони їм не потрібні… Вони тільки "діди воювали" та "можемо повторити". Які діди і що саме повторити – хто його знає. Немає даних…"

Віталій Чепінога

Український журналіст і письменник Олег Кудрін, який зараз живе у Латвії, висловив думку, що порівняння радянсько-німецької та російсько-української воєн грає на руку ворогові:

"… Ще задовго до 11 січня 2026 року, тобто цих самих 1418 днів з початку великого російського вторгнення у багатьох експертів стало популярним порівняння радянсько-німецької війни з цієї поточною – російсько-українською. Мовляв, "майже чотири роки минуло, Червона армія за цей час взяла Берлін, а російська армія насилу бере кожен Бахмут, Авдіївку, ніяк не може взяти Покровськ…".

Це, зрозуміло, робилося із благих спонукань, для показу того, що Путін не досягає своєї мети. Однак залишало поганий післясмак, тому що будь-яке порівняння Берліна-1945 та Києва-2026, зрештою, стає нехай і неявним, але підіграванням російській пропагандистській картині світу з "денацифікацією" України…"

Американський і російський та економіст Сергій Алексашенко назвав цю дату важливим символічним моментом. Він зазначив, що повномасштабна війна в Україні, розв’язана Володимиром Путіним, вже перевищила час війни СРСР із Німеччиною:

"Початок Великої вітчизняної: 22 червня 1941 року, 04:00

Формальний кінець: капітуляція Німеччини в ніч з 8 на 9 травня 1945, приблизно година ночі за московським часом. Разом тривалість Великої Вітчизняної – 1416 діб 20 годин.

Початок війни Путіна проти України: 24 лютого 2022 року, 04:00. Рівність за тривалістю настала 11 січня 2026 року, близько 01:00 мск

Білоруський політик та журналіст Сергій Наумчик також прокоментував цю віху у своєму Telegram-каналі. Він вказав на ганьбу Москви та спрогнозував кінець "російського імперського проєкту":

"Сьогодні тривалість того, що Кремль називає "спеціальною військовою операцією", зрівнялася з тим, що у підручниках Путіна та Лукашенка називається Великою Вітчизняною війною".

1418 днів падіння Росії у прірву і, будемо чесні, ганьби російської армії, її, як говорить військовий статут, "командирів і начальників". І насамперед — найголовнішого кремлівського начальника. Порівняйте "успіхи" армії Путіна з тим, як далеко просунулась Червона Армія у 1941-45 роках.

Перемоги для Москви не буде. Деградуючи у всіх сферах – від військової до наукової – російський імперський проєкт повільно, але чітко наближається до завершення" .

Сергій Наумчик

Там часом, Z-блогер Максим Калашніков, у зв’язку з настанням "сакральної" дати, ниє в Telegram:

"Отже, Українська війна триває тепер довше, ніж Велика Вітчизняна. Можна впевнено сказати: багаторічне пропагандистське гасло "Можемо повторити!" впевнено ж провалилося. Не можете. На п'ятому році позиційної бійні в Україні цілі і керівництво, і вузли вищого управління (цивільного та військового). Мета — мости через Дніпро та великі залізничні вузли. І наша піхота змушена тілами (люди проти дронів) платити за черепахові просування.

Все це вже веде до незворотних пертурбацій усередині РФ після війни. На моїй душі дуже тяжко. Максимально стримую свої емоції. Вже видно, що всі вигоди від цієї війни загребуть США та КНР, російською ж залишаються кров, руїни та збитки. Це, безумовно, "всіхпереграли" і тріумф зовнішньої політики.

Нагадаємо, у січні росіяни вперше використали новітній дрон. У ГУР МО розповіли, що про нього відомо.