Нова ера конфлікту? Де вже незабаром може йти війна

Реалізація операції залежить, зокрема, від зовнішньої підтримки

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) планує здійснити повторну наступальну операцію в Газі для розширення контролю за територією. Попередньо це може статися у березні 2026 року.

Що потрібно знати:

Головна мета можливої майбутньої операції – просування "жовтої лінії"

Операція неможлива без підтримки Сполучених Штатів Америки

Прем’єр-міністр Ізраїлю доручив ЦАХАЛ підготувати план на випадок непередбачених обставин

Про це пише The Times of Israel з посиланням на ізраїльських чиновників та арабського дипломата. У матеріалі наголошується, що метою можливого наступу є просування демаркаційної "жовтої лінії" на захід у бік узбережжя анклаву. Ця дія допомогла б розширити контроль над територією.

"Арабський дипломат заявляє, що операція не зможе просунутися вперед без підтримки США, які все ще намагаються перевести тендітне перемир’я, яке досягнуто в жовтні 2025 року, на другий етап, що включає роззброєння ХАМАС", — пише ізраїльська газета.

Сектор Газа

Він також заявив, що, попри згоду прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху співпрацювати з президентом США Дональдом Трампом у просуванні перемир’я, він сумнівається в успіху роззброєння ХАМАС і доручив ЦАХАЛ розробити план на випадок непередбачених обставин.

У перший день припинення вогню, 10 жовтня 2025 року, ізраїльські війська відступили до "жовтої лінії", встановивши контроль приблизно над 53 відсотками сектора Газа. Операція у місті Газа, запланована на березень, дозволить Ізраїлю збільшити цей відсоток.

Біньямін Нетаньяху

Що було раніше

17 вересня Ізраїль розпочав наземну операцію у місті Газа. Щонайменше дві дивізії ізраїльської армії увійшли до Гази, щоб перемогти терористичне угруповання ХАМАС та повністю поставити анклав під контроль Ізраїлю.

Дональд Трамп 28 вересня представив новий план урегулювання конфлікту в Газі ізраїльському прем’єру Біньяміну Нетаньяху. Лідер Ізраїлю погодився підтримати цю угоду. Воно передбачає припинення майже дворічного протистояння у Секторі Газа, звільнення заручників та поступове виведення ізраїльських військ. Що входить у план Трампа:

припинення вогню та обмін полоненими;

звільнення ізраїльських заручників та палестинських ув’язнених;

виведення ізраїльської армії з анклаву поетапно;

роззброєння структур ХАМАС;

створення тимчасового уряду під егідою міжнародної організації

Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про перший етап мирного плану. Це означало, що має статися звільнення заручників бойовиками та відведення військових Ізраїлю на заздалегідь узгоджену лінію.

Відомо, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завершила перший етап виведення військ у узгоджену точку. Хоча ще вранці 10 жовтня повідомлялося про обстріл у деяких районах Сектору Гази, але бомбардувань не було.

Менш ніж тиждень протрималася угода про припинення бойових дій між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС. Вже 19 жовтня, ізраїльська авіація бомбардувала місто Рафах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що укласти угоду між Ізраїлем та Сектором Газа Дональду Трампу, зважаючи на все, допомогли не професійні дипломати, а чоловік його старшої дочки.