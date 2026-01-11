Берлин за это время уже взяли: как 1418 дней войны в Украине стали приговором для Кремля

Война в Украине достигла символической и позорной для РФ даты

Полномасштабная агрессия России против Украины продолжается уже 1418 дней — этот срок стал символическим, поскольку в точности совпал с продолжительностью немецко-советской войны 1941–1945 годов, которую в СССР называли "Великой Отечественной". Таким образом, нынешняя война по длительности уже сравнялась с одним из самых масштабных и кровопролитных конфликтов ХХ века.

Несмотря на многолетнюю подготовку, значительное военное и ресурсное превосходство, за этот период российская армия так и не смогла реализовать заявленные стратегические цели. Более того, в ходе войны Россия утратила контроль над рядом захваченных ранее территорий, а ход боевых действий показал, что быстрый и решительный сценарий, на который делалась ставка в начале вторжения, оказался недостижимым.

"Телеграф" решил собрать мнения общественных деятелей и известных людей о результатах 4-летних военных действий военных действий.

Журналист Денис Казанский также отметил, что "так называемая "СВО" сегодня сравнялась по продолжительности с советско-немецкой войной (ВОВ)". Он уточнил, что она стала позором России, который пытаются оправдать пропагандисты:

"1418 дней. В Z-каналах уже срочно бросились отрабатывать методичку о том, что "это ничего не значит", и теперь "совсем другая война". Поэтому советская армия за 1418 дней взяла Берлин, а российская – попала в окружение, пытаясь в очередной раз взять Купянск.

Киев за 3 дня превратился в 1418 дней кровавой каши и позора. И за это время Россия не смогла взять даже Донбасс, который теперь клянчит отдать ей просто так".

Денис Казанский

Общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко обратил внимание на то, что хотя полномасштабное вторжение России в Украину длится 1417 дней, война между двумя государствами идет уже 4344 дня. Он добавил, что ВС РФ сегодня "добивают в Купянске":

"Немецко-советская война, которую на России называют "великая отечественная", длилась 1417 дней и завершилась 8 мая 1945 года. Это также день завершения Второй мировой войны в Европе.

На сегодняшний день российская армия продолжает сражаться за Покровск, ее части добивают в Купянске, она занимается геноцидом и террором гражданского населения.

Украина стоит. Трудно, но стоит. И не прекращает атаковать Россию в ответ. И Украина устоит. Несмотря на все. Мы разрушим империю".

Сергей Стерненко

Политолог Вадим Денисенко проанализировал ситуацию, которая сложилась для России к этой знаковой дате:

"За это время Россия упустила всякую возможность достижения трех главных целей, поставленных на 2022 год. У России теперь нет шансов:

стать третьим полюсом мира;

восстановить полный полицейский контроль над постсоветским пространством;

остановить деславянизацию России.

Путин продолжает войну с неким чувством беспомощности. Он не хочет говорить себе: он потерял все, на что ставил".

Вадим Денисенко

Народный депутат 8-го созыва Виталий Чепинога заметил, что лента полна постами о 1418 днях и так называемой "великой отечественной":

"Мол, это должно как-то повлиять на россиян. Никак не повлияет. Это украинцы такие грамотные и образованные. Все россияне, хоть что-то знавшие о той войне, давно из России бежали.

А если спросить у тех, кто там остался, с кем была та "отечественная", то половина скажет, что с Наполеоном, а другая половина – что с американцами. Еще кто-то может вспомнить "Бендеру". Остапа…

Это территория без истории и памяти. Они им не нужны… Они только "деды воевали" и "можем повторить". Какие деды, и что именно повторите – кто его знает. Нет данных…"

Виталий Чепинога

Украинский журналист и писатель Олег Кудрин, который сейчас живет в Латвии, высказал мнение, что сравнение советско-немецкой и российско-украинской войн играет на руку врагу:

"… Еще задолго до 11 января 2026 года, то есть этих самых 1418 дней с начала большого российского вторжения у многих экспертов стало популярным сравнение советско-немецкой войны с этой текущей – российско-украинской. Мол, "почти четыре года прошло, Красная армия за это время взяла Берлин, а российская армия с большим трудом берет каждый Бахмут, Авдеевку, никак не может взять Покровск…".

Это, понятно, делалось из благих побуждений, для показа того, что Путин не достигает своих целей. Однако оставляло скверное послевкусие, потому что любое сравнение Берлина-1945 и Киева-2026, в конечном итоге становится пусть и неявным, но подыгрыванием российской пропагандистской картине мира с "денацификацией" Украины…"

Американский и российский и экономист Сергей Алексашенко назвал эту дату важным символическим моментом. Он отметил, что полномасштабная война в Украине, развязанная Владимиром Путиным, превысила время войны СССР с Германией:

"Начало Великой отечественной: 22 июня 1941 года, 04:00

Формальный конец: капитуляция Германии в ночь с 8 на 9 мая 1945 года, примерно час ночи по московскому времени. Итого длительность Великой Отечественной – 1416 суток 20 часов.

Начало войны Путина против Украины: 24 февраля 2022 года, 04:00. Равенство по продолжительности наступило 11 января 2026 года, около 01:00 мск"

Белорусский политик и журналист Сергей Наумчик также отметил эту веху в своем Telegram-канале. Он указал на позор Москвы и спрогнозировал конец "российского имперского проекта":

"Сегодня продолжительность того, что Кремль называет "специальной военной операцией", сравнялась с тем, что в учебниках Путина и Лукашенко называется Великой Отечественной войной.

1418 дней падения России в пропасть и, будем честны, позора российской армии, её, как гласит военный устав, "командиров и начальников". И прежде всего — самого главного кремлевского начальника. Сравните "успехи" армии Путина с тем, как далеко продвинулась Красная Армия в 1941-45 годах.

Победы для Москвы не будет. Деградируя во всех сферах – от военной до научной – российский имперский проект медленно, но верно приближается к своему завершению".

Сергей Наумчик

Там временем, Z-блогер Максим Калашников, в связи с наступлением "сакральной" даты, ноет в Telegram:

"Итак, Украинская война длится теперь дольше, чем Великая Отечественная. Можно уверенно сказать: многолетний пропагандистский лозунг "Можем повторить!" уверенно же провалился. Не можете. На пятом году позиционной бойни на Украине целы и руководство, и узлы высшего управления (гражданского и военного). Цель — мосты через Днепр и крупные ЖД-узлы. И наша пехота вынуждена телами (люди против дронов) платить за черепашьи продвижения.

Все это уже ведет к необратимым пертурбациям внутри РФ после войны. На моей душе очень тяжело. Максимально сдерживаю свои эмоции. Уже видно, что все выгоды от этой войны загребут США и КНР, русским же остаются кровь, руины и убытки. Это, безусловно, "всехпереиграли" и триумф внешней политики".

