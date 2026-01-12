Напад в столичній школі: як відреагували в профільному комітеті ВР

Учні та педагоги мають бути готові до таких ситуацій

Надзвичайна подія в столичній школі – напад з ножем одного з учнів на учителя та іншого школяра – має дати поштовх до перегляду підходу до безпеки у навчальних закладах. Всі освітяни мають пройти навчання, щоб знати як діяти в аналогічних ситуаціях.

Таку думку в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" висловила секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, нардепка Наталія Піпа.

- Крім присутності в школах офіцерів безпеки, наявності "тривожної кнопки, на мій погляд, дуже важливо провести реальні навчання щодо дій в надзвичайних ситуаціях для всього шкільного персоналу — вчителів, психологів, адміністрації. Ми всі живемо в складний період, триває війна і такі знання просто необхідні. Головне не обмежуватися лише розробленими протоколами або прописаними на папері алгоритмами дій. У кожній школі має відбутися практичне заняття, де кожному пояснять, як діяти. Адже в кожного реакція на стрес різна — хтось відразу "б'ється", хтось біжить, хтось застигає і не знає, що робити. Саме тому мають бути відпрацьовані навички з захисту дітей, себе, виклику поліції тощо. Навіть на прикладі тієї ситуації, що сталася сьогодні в Києві, – наголосила Піпа.

Наталія Піпа

При цьому нардепка зазначила, що організація подібних тренінгів справа не швидка. З одного боку, через необхідність охопити значну кількість навчальних закладів, з іншого – потрібен час аби підібрати та підготувати кадри для такого специфічного навчання.

- Звісно, що окремі ініціативи, можна було б провести найближчим часом. Та, на мій погляд, важливо не поспішати, зробити все якісно і з урахуванням питань безпеки. Такі тренінги необхідно проводити не для галочки, а з залученням підготовлених, ліцензованих спеціалістів – контроль та організацію міг би взяти на себе Інститут розвитку освіти. І це насправді не є щось надзвичайно дороге. Ми цього року маємо субвенцію на навчання вчителів, яку можна було б спрямувати на таку підготовку.

Раніше ми розповіли, що у київському метро на станції "Хрещатик" відбулася масова бійка. За нею спостерігали пасажири підземки.