Нападение в столичной школе: как отреагировали в профильном комитете ВР

Педагоги должны быть готовы к таким ситуациям

Чрезвычайное событие в столичной школе – нападение с ножом одного из учеников на учителя и другого школьника – должно дать толчок пересмотру подхода к безопасности в учебных заведениях. Все педагоги должны пройти обучение, чтобы знать, как действовать в аналогичных ситуациях.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" высказала секретарь Комитета Верховной Рады по образованию, науке и инновациям, нардеп Наталья Пипа.

— Кроме присутствия в школах офицеров безопасности, наличия "тревожной кнопки, на мой взгляд, очень важно провести реальные учения по действиям в чрезвычайных ситуациях для всего школьного персонала — учителей, психологов, администрации. Мы все живем в сложный период, продолжается война и такие знания просто необходимы. Главное не ограничиваться только разработанными протоколами или прописанными на бумаге алгоритмами действий. В каждой школе должно состояться практическое занятие, где каждому объяснят, как действовать. Ведь у каждого реакция на стресс разная — кто-то сразу "бьется", кто-то застывает и не знает, что делать. Именно поэтому должны быть отработаны навыки по защите детей, себя, вызову полиции и т.д. Даже на примере ситуации, которая произошла сегодня в Киеве, – подчеркнула Пипа.

Наталья Пипа

При этом нардеп отметила, что организация подобных тренингов дело не быстрое. С одной стороны, из-за необходимости охватить значительное количество учебных заведений, с другой – нужно время, чтобы подобрать и подготовить кадры для такого специфического обучения.

— Конечно, отдельные инициативы можно было бы провести в ближайшее время. Но, на мой взгляд, важно не торопиться сделать все качественно и с учетом вопросов безопасности. Такие тренинги необходимо проводить не для галочки, а с привлечением подготовленных, лицензированных специалистов – контроль и организацию мог бы взять на себя Институт развития образования. И это на самом деле не является чем-то очень дорогим. У нас в этом году есть субвенция на обучение учителей, которую можно было бы направить на такую подготовку.

