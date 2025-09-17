Рус

Нардепка розповіла, де можна взяти гроші на підвищення зарплат вчителям

Марина Іщенко
Для підвищення окладів освітянам на рік треба 40 млрд гривень. Фото Колаж "Телеграф"

Наталія Піпа озвучила конкретні суми, необхідні для підвищення окладів освітянам

Секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, нардепка Наталія Піпа заявила про необхідність підвищення зарплат педагогам. Вона назвала конкретні суми і джерела фінансування.

Про це вона розповіла в інтервʼю "Телеграфу". Нардепка відповіла на питання журналіста, де пропонує взяти гроші на більші зарплати вчителям.

Я не вперше порушую питання підвищення зарплат педагогам, і мені завжди кажуть: "Якщо хочете це зробити, скажіть, з якої статті забрати". При цьому, коли Президент захотів запровадити доплати 1000 гривень вчителям, то 12 млрд гривень на це швидко знайшлись в дорожньому фонді,

каже Піпа

Нардепка нагадала, що уряд нещодавно ухвалив рішення про збільшення бюджету на понад 400 млрд гривень до кінця року. За її словами, це стане можливим завдяки трьом джерелам:

  • надходженням від грального бізнесу,
  • виходу митниці з сірої в білу зону (належна сплата податків і менше контрабанди),
  • надходженням від міжнародних партнерів.

Піпа озвучила конкретні суми, необхідні для підвищення окладів освітянам: на 4 місяці 2025 року потрібно 12,7 млрд гривень, на рік – майже 40 млрд гривень. При цьому вона уточнила, що ці суми розраховані не для досягнення рівня 61 статті, а для реалізації збільшення зарплат у 1,5 раза, яке пропонується їхнім законопроєктом.

