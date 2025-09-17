Нардепка розповіла, де можна взяти гроші на підвищення зарплат вчителям

Наталія Піпа озвучила конкретні суми, необхідні для підвищення окладів освітянам

Секретар Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, нардепка Наталія Піпа заявила про необхідність підвищення зарплат педагогам. Вона назвала конкретні суми і джерела фінансування.

Про це вона розповіла в інтервʼю "Телеграфу". Нардепка відповіла на питання журналіста, де пропонує взяти гроші на більші зарплати вчителям.

Я не вперше порушую питання підвищення зарплат педагогам, і мені завжди кажуть: "Якщо хочете це зробити, скажіть, з якої статті забрати". При цьому, коли Президент захотів запровадити доплати 1000 гривень вчителям, то 12 млрд гривень на це швидко знайшлись в дорожньому фонді, каже Піпа

Більше читайте за посиланням: Грошей немає, але ви навчайте: підвищення зарплат вчителям обернеться дірою в бюджеті — інтерв'ю з нардепкою Піпою.

Нардепка нагадала, що уряд нещодавно ухвалив рішення про збільшення бюджету на понад 400 млрд гривень до кінця року. За її словами, це стане можливим завдяки трьом джерелам:

надходженням від грального бізнесу,

виходу митниці з сірої в білу зону (належна сплата податків і менше контрабанди),

надходженням від міжнародних партнерів.

Піпа озвучила конкретні суми, необхідні для підвищення окладів освітянам: на 4 місяці 2025 року потрібно 12,7 млрд гривень, на рік – майже 40 млрд гривень. При цьому вона уточнила, що ці суми розраховані не для досягнення рівня 61 статті, а для реалізації збільшення зарплат у 1,5 раза, яке пропонується їхнім законопроєктом.

Раніше "Телеграф" писав, на що зростуть ціни та хто на цьому заробить.