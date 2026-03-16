Томати, перець, капуста і не тільки: які овочі потрібно встигнути посіяти на розсаду до кінця березня

Початок весни — час, коли дачники та городники активно планують новий посівний сезон. У березні дуже важливо подбати про розсаду майбутнього врожаю. До кінця місяця потрібно встигнути посіяти томати, перець, баклажани, капусту та інші культури.

"Телеграф" розповідає, що треба встигнути посіяти до кінця березня, щоб восени отримати гарний урожай.

Що сіяти до кінця березня?

Згідно з посівним календарем на березень, у цей час ще не пізно сіяти такі культури, як помідори, баклажани та перці. Також можна сіяти на розсаду ранні та середньостиглі сорти білокачанної капусти. До кінця місяця саме час зайнятися посівом на розсаду однорічних квітів.

Помідори

У першій половині березня зазвичай сіють на розсаду високорослі сорти томатів для теплиць. Однак до кінця місяця можна посіяти низькорослі (детермінантні) сорти для відкритого грунту.

Перці та баклажани

Якщо ви не посадили їх у лютому, зараз останній шанс. Ці культури довго сходять і повільно зростають на перших етапах. Тому важливо встигнути посіяти розсаду до 20-х чисел березня, інакше врожай просто не встигне визріти до холодів.

Посів розсади.

Білокачанна капуста

Наприкінці березня зазвичай сіють ранні сорти для літнього споживання та середньостиглі сорти. Важливо пам’ятати, що розсада капусти дуже примхлива до тепла. У квартирі їй часто надто спекотно та темно, тому вона витягується. Ідеальне місце – засклений балкон або прохолодне підвіконня, де температура становить 15-18 °C.

Однорічні квіти

Щоб сад і клумби зацвіли вже на початку літа, у березні настав час сіяти на розсаду квіти-однорічки.

Петунія — насіння дуже дрібне, його не присипають землею.

Айстри — в березні ідеальний час посіву для міцної розсади.

Чорнобривці — якщо хочете дуже раннє цвітіння.

