Лепрекони, пиво та трилисник: що потрібно знати про День Святого Патрика українцям

Це релігійне свято, присвячене Патрику, який запровадив християнство в Ірландії

День Святого Патрика – це яскраве і веселе свято, яке щорічно відзначається 17 березня. Воно має ірландське коріння, але сьогодні його святкують у багатьох країнах, але неофіційно. Це день, присвячений святому Патрику, покровителю Ірландії, який запровадив християнство на острові і вигнав звідти змій. В Україні в цей день відзначається свято Олекси Теплого.

"Телеграф" розповість, що потрібно знати про це державне ірландське свято українцям. Ми також поділилися традиціями та головними символами цього дня.

Хто такий Святий Патрик і чому його вшановують

За легендами, Святий Патрик жив у 5 столітті. Він народився у Британії, але у підлітковому віці його викрали ірландські пірати і продали у рабство. Він провів у неволі кілька днів і зміг утекти, а потім повернувся до Ірландії як місіонер для поширення християнства. Як символ Святої Трійці він використовував трилисник і розповідав місцевим про Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Святого Духа. Саме ця рослина стала символом свята. Також згідно з легендами, він вигнав з території Ірландії усіх змій

Фото: freepik

Як святкують День Святого Патрика

Паради та фестивалі – наймасштабніші святкування проходять у Дубліні, Нью-Йорку, Чикаго, Бостоні. Люди маршують вулицями у яскравих костюмах.

– наймасштабніші святкування проходять у Дубліні, Нью-Йорку, Чикаго, Бостоні. Люди маршують вулицями у яскравих костюмах. Зелений колір всюди – одяг, волосся, бороди, підсвітка будівель, річки (наприклад, у Чикаго фарбують воду в зелений), оскільки цей колір асоціюється з трилисником.

– одяг, волосся, бороди, підсвітка будівель, річки (наприклад, у Чикаго фарбують воду в зелений), оскільки цей колір асоціюється з трилисником. Музика та танці – вуличні виступи з ірландськими мелодіями та запальними танцями.. На вулицях лунає жива музика.

– вуличні виступи з ірландськими мелодіями та запальними танцями.. На вулицях лунає жива музика. Традиційні страви та напої – в Ірландії на День святого Патрика готують баранину, картоплю та п’ють темне пиво, часто з додаванням зеленого барвника.

Фото: freepik

Як святкують День Святого Патрика в Україні

У багатьох містах України проходять тематичні заходи, концерти, флешмоби та вечірки в пабах, де можна відчути дух Ірландії. Багато закладів організовують спеціальні вечірки, пропонуючи відвідувачам ірландські страви, напої та живу музику. Відвідувачі часто одягаються в зелений одяг, що є традиційним кольором свята.

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