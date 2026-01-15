Понад 12 годин без світла. Графіки відключень на 15 січня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у четвер, 15 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Після російського удару по енергетиці 13 січня — пошкодження дуже серйозні, тому екстрені відключення тривають по всьому Києву, — ДТЕК. Також в Броварському та Бориспільському районах області діють аварійні відключення.

Київська область

Графіки відключень у Київській області 15 січня

Графіки відключень у Київській області 15 січня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 15 січня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 15 січня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 15 січня

Харківська область

Графіки відключень у Харківській області 15 січня

Запорізька область

Графіки відключень у Запорізькій області 15 січня

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 15 січня

Миколаївська область

Графіки відключень у Миколаївській області 15 січня

Черкаська область

Графіки відключень у Черкаській області 15 січня

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 15 січня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 15 січня

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 15 січня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 15 січня

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 15 січня

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 15 січня

Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 15 січня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 15 січня

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 15 січня

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 15 січня

Дніпропетровська область

Для частини мешканців лівого берега Дніпра, зокрема житломасивів Березинка та Лівобережний-3, тривають екстрені відключення. Оселі підключатимуть почергово: 4 годин зі світлом, 4 — без.

Графіки відключень у Дніпропетровській області 15 січня

Графіки відключень у Дніпропетровській області 15 січня

Одеська область

В Одесі продовжують діяти екстрені відключення після атаки Росії 13 грудня, енергетики роблять усе можливе для стабілізації ситуації. Погодні умови погіршують ситуацію. Графіки досі не діють.

Раніше "Телеграф" писав, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що світла в місті може не бути протягом доби. У разі відсутності електроенергії температура в квартирах може впасти до критичних показників, тому місто повинно мати чіткий план дій для населення.