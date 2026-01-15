Понад 12 годин без світла. Графіки відключень на 15 січня
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у четвер, 15 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго".
Київ
Після російського удару по енергетиці 13 січня — пошкодження дуже серйозні, тому екстрені відключення тривають по всьому Києву, — ДТЕК. Також в Броварському та Бориспільському районах області діють аварійні відключення.
Київська область
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Харківська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Волинська область
Вінницька область
Львівська область
Івано-Франківська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Рівненська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Для частини мешканців лівого берега Дніпра, зокрема житломасивів Березинка та Лівобережний-3, тривають екстрені відключення. Оселі підключатимуть почергово: 4 годин зі світлом, 4 — без.
Одеська область
В Одесі продовжують діяти екстрені відключення після атаки Росії 13 грудня, енергетики роблять усе можливе для стабілізації ситуації. Погодні умови погіршують ситуацію. Графіки досі не діють.
Раніше "Телеграф" писав, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що світла в місті може не бути протягом доби. У разі відсутності електроенергії температура в квартирах може впасти до критичних показників, тому місто повинно мати чіткий план дій для населення.