Мер Івано-Франківська попередив про можливий блекаут. Які зараз графіки в місті

В місті працюватимуть пункти обігріву

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що світла в місті може не бути протягом доби. У разі відсутності електроенергії температура в квартирах може впасти до критичних показників, тому місто повинно мати чіткий план дій для населення.

Про це Марцінків заявив на оперативній нараді в Івано-Франківській міській раді. Він закликав готуватися до можливого повного знеструмлення тривалістю до 24 годин, повідомляє "Місто"

Ми йдемо до того, що світла не буде 24 години. Ми маємо бути готові. У нас має бути розуміння, що робити людям, коли в квартирі буде 4 градуси і темно. Люди повинні знати, де вони можуть переночувати, — заявив мер

Марцінків наголосив, що пункти обігріву у місті мають функціонувати не формально, а реально. Вони мають бути забезпечені генераторами та запасами палива, в таких пунктах має бути гарячий чай, печиво та інших необхідні речі.

Розглядалася можливість розгортання пунктів обігріву у закладах освіти. Зокрема школи можуть бути оперативно пристосовані для прийому людей у разі надзвичайної ситуації.

Які графіки відключення світла в Івано-Франківську 14 січня

Станом на 11:10 в обласному центрі діють стабілізаційні графіки відключень. Деяким чергам світло відключають чотири рази на добу. Найдовше одноразове відключення — п'ять з половиною годин.

