Более 12 часов без света. Графики отключений на 15 января
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. В четверг, 15 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго".
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
После российского удара по энергетике 13 января повреждения очень серьезные, поэтому экстренные отключения продолжаются по всему Киеву, — ДТЭК. Также в Броварском и Бориспольском районах действуют аварийные отключения.
Для части жителей левого берега Днепра, в частности, жилмассивов Березинка и Левобережный-3, продолжаются экстренные отключения. Дома будут подключать поочередно: 4 часа со светом, 4 — без.
Одесская область
В Одессе продолжают действовать экстренные отключения после атаки России 13 декабря, энергетики делают все возможное для стабилизации ситуации. Погодные условия усугубляют ситуацию. Графики до сих пор не действуют.
Ранее "Телеграф" писал, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что света в городе может не быть в течение суток. При отсутствии электроэнергии температура в квартирах может упасть до критических показателей, поэтому город должен иметь четкий план действий для населения.