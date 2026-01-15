Более 12 часов без света. Графики отключений на 15 января

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. В четверг, 15 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго".

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

После российского удара по энергетике 13 января повреждения очень серьезные, поэтому экстренные отключения продолжаются по всему Киеву, — ДТЭК. Также в Броварском и Бориспольском районах действуют аварийные отключения.

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 15 января

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 15 января

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 15 января

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 15 января

Харьковская область

Графики отключений в Харьковской области 15 января

Запорожская область

Графики отключений в Запорожской области 15 января

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 15 января

Николаевская область

Графики отключений в Николаевской области 15 января

Черкасская область

Графики отключений в Черкасской области 15 января

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 15 января

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 15 января

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 15 января

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 15 января

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 15 января

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 15 января

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 15 января

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 15 января

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 15 января

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 15 января

Днепропетровская область

Для части жителей левого берега Днепра, в частности, жилмассивов Березинка и Левобережный-3, продолжаются экстренные отключения. Дома будут подключать поочередно: 4 часа со светом, 4 — без.

Графики отключений в Днепропетровской области 15 января

Одесская область

В Одессе продолжают действовать экстренные отключения после атаки России 13 декабря, энергетики делают все возможное для стабилизации ситуации. Погодные условия усугубляют ситуацию. Графики до сих пор не действуют.

Ранее "Телеграф" писал, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что света в городе может не быть в течение суток. При отсутствии электроэнергии температура в квартирах может упасть до критических показателей, поэтому город должен иметь четкий план действий для населения.