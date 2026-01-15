Навіть під час обстрілів: чому "каскадні" відключення малоймовірні для енергетики

Експерт пояснив, як система може запобігати ланцюговому ефекту

Російські обстріли енергетики можуть викликати каскадні ефекти в мережі. Зокрема про них писав нардеп Олександр Федієнко, наголошуючи, що позаштатна ситуація в енергетиці провокує подальшу руйнацію системи.

Що потрібно знати:

Енергосистема України має три рівні захисту

Каскадним ефектам у мережі запобігають автоматичним або превентивним знеструмленням об’єктів під загрозою

Саме ці "запобіжники" допомогли АЕС безпечно знижувати потужність після ударів по підстанціях.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в бліцінтерв'ю "Телеграфу" пояснив, що "каскадні ефекти" в такому контексті, це як "віялові відключення" — термін, застосовуючи який, люди не розуміють його значення. Ба більше, для уникнення каскадного ефекту в мережі є спеціальний "запобіжник".

Три рівні захисту енергетичних об'єктів

Рябцев наголосив, що при є три види захисту енергетичних об'єктів. Перші два — стосуються фізичного захисту від пошкоджень.

Коли ми кажемо про захист енергетичних об'єктів, то ми можемо казати про три види захисту. Активний захист — це протиповітряний, протиракетний, плюс радіоелектронної боротьби. Тобто це те, що дозволяє збивати або відхиляти засоби ураження. Це перша частина. Друга частина — це інженерно-технічний захист. Це споруди різного ґатунку, різної конструкції, які дозволяють зменшити втрати від тих засобів ураження, які не зміг зупинити активний захист. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань

Третій рівень експерт назвав технологічним. Цей вид захисту дозволяє уникнути більших пошкоджень чи більших втрат, більшої шкоди в разі, якщо перші два види захисту не спрацюють, пояснює фахівець. "Технологічний захист полягає, зокрема, в знеструмленні цього об'єкта, який під ударом. Превентивне знеструмлення цього об'єкта, воно дозволяє убезпечити мережу, в яку увімкнений цей об'єкт від збою. Ми знеструмлюємо об'єкти, це означає, що раптове змінення чи миттєве змінення характеристик електричного струму, воно не призведе до виходу з ладу тих об'єктів, які розташовані в мережі разом з цим об'єктом", — каже Геннадій Рябцев.

Що відбувається в мережі, якщо в енергооб'єкт влучили

В разі, якщо об'єкт енергомережі під напругою і туди є влучання, струм змінюється раптово. Це призводить до непроєктних режимів і виводить з ладу ті об'єкти, які далі розташовані по в цій в цій мережі далі. Технологічний захист — аварійні системи, які вимикають об'єкт, щойно фіксується позаштатна ситуація.

"Такі запобіжники дозволили атомним енергоблокам після враження трансформаторних підстанцій, які знімають потужність цих атомних енергоблоків, перейти в проєктний режим зменшення потужності без будь-яких негативних наслідків, без будь-яких інцидентів. Таке обладнання, воно дозволяє превентивно реагувати на можливі загрози і воно спрацьовує для того, щоб не вивести з ладу ті системи, які перебувають в одній мережі з атакованим об'єктом", — пояснює Рябцев.

