Навіть під час обстрілів: чому "каскадні" відключення малоймовірні для енергетики
Експерт пояснив, як система може запобігати ланцюговому ефекту
Російські обстріли енергетики можуть викликати каскадні ефекти в мережі. Зокрема про них писав нардеп Олександр Федієнко, наголошуючи, що позаштатна ситуація в енергетиці провокує подальшу руйнацію системи.
Що потрібно знати:
- Енергосистема України має три рівні захисту
- Каскадним ефектам у мережі запобігають автоматичним або превентивним знеструмленням об’єктів під загрозою
- Саме ці "запобіжники" допомогли АЕС безпечно знижувати потужність після ударів по підстанціях.
Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в бліцінтерв'ю "Телеграфу" пояснив, що "каскадні ефекти" в такому контексті, це як "віялові відключення" — термін, застосовуючи який, люди не розуміють його значення. Ба більше, для уникнення каскадного ефекту в мережі є спеціальний "запобіжник".
Три рівні захисту енергетичних об'єктів
Рябцев наголосив, що при є три види захисту енергетичних об'єктів. Перші два — стосуються фізичного захисту від пошкоджень.
Коли ми кажемо про захист енергетичних об'єктів, то ми можемо казати про три види захисту. Активний захист — це протиповітряний, протиракетний, плюс радіоелектронної боротьби. Тобто це те, що дозволяє збивати або відхиляти засоби ураження. Це перша частина. Друга частина — це інженерно-технічний захист. Це споруди різного ґатунку, різної конструкції, які дозволяють зменшити втрати від тих засобів ураження, які не зміг зупинити активний захист.
Третій рівень експерт назвав технологічним. Цей вид захисту дозволяє уникнути більших пошкоджень чи більших втрат, більшої шкоди в разі, якщо перші два види захисту не спрацюють, пояснює фахівець. "Технологічний захист полягає, зокрема, в знеструмленні цього об'єкта, який під ударом. Превентивне знеструмлення цього об'єкта, воно дозволяє убезпечити мережу, в яку увімкнений цей об'єкт від збою. Ми знеструмлюємо об'єкти, це означає, що раптове змінення чи миттєве змінення характеристик електричного струму, воно не призведе до виходу з ладу тих об'єктів, які розташовані в мережі разом з цим об'єктом", — каже Геннадій Рябцев.
Що відбувається в мережі, якщо в енергооб'єкт влучили
В разі, якщо об'єкт енергомережі під напругою і туди є влучання, струм змінюється раптово. Це призводить до непроєктних режимів і виводить з ладу ті об'єкти, які далі розташовані по в цій в цій мережі далі. Технологічний захист — аварійні системи, які вимикають об'єкт, щойно фіксується позаштатна ситуація.
"Такі запобіжники дозволили атомним енергоблокам після враження трансформаторних підстанцій, які знімають потужність цих атомних енергоблоків, перейти в проєктний режим зменшення потужності без будь-яких негативних наслідків, без будь-яких інцидентів. Таке обладнання, воно дозволяє превентивно реагувати на можливі загрози і воно спрацьовує для того, щоб не вивести з ладу ті системи, які перебувають в одній мережі з атакованим об'єктом", — пояснює Рябцев.
