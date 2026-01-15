Даже при обстреле: почему "каскадные" отключения маловероятны для энергетики

Эксперт объяснил, как система может предотвращать цепной эффект

Российские обстрелы энергетики могут вызвать каскадные эффекты в сети. В частности, о них писал нардеп Александр Федиенко, отмечая, что внештатная ситуация в энергетике провоцирует дальнейшее разрушение системы.

Что нужно знать:

Энергосистема Украины имеет три уровня защиты

Каскадные эффекты в сети предотвращают автоматические или превентивные обесточивания объектов под угрозой

Именно эти предохранители помогли АЭС безопасно снижать мощность после ударов по подстанциям.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в блицинтервью "Телеграфу" объяснил, что "каскадные эффекты" в таком контексте, это как "веерные отключения" — термин, применяя который, люди не понимают его значения. Более того, во избежание каскадного эффекта в сети есть специальный "предохранитель".

Три уровня защиты энергетических объектов

Рябцев подчеркнул, что есть три вида защиты энергетических объектов. Первые два – касаются физической защиты от повреждений.

Когда мы говорим о защите энергетических объектов, мы можем говорить о трех видах защиты. Активная защита – это противовоздушная, противоракетная, плюс радиоэлектронной борьбы. То есть это то, что позволяет сбивать или отклонять средства поражения. Это первая часть. Вторая часть – это инженерно-техническая защита. Это сооружения разного сорта, разной конструкции, которые позволяют уменьшить потери от тех поражений, которые не смогла остановить активная защита. Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам

Третий уровень эксперт назвал технологичным. Этот вид защиты позволяет избежать больших повреждений или больших потерь, большего вреда, если первые два вида защиты не сработают, объясняет специалист. "Технологическая защита заключается, в частности, в обесточивании этого объекта, который под ударом. Превентивное обесточивание этого объекта, оно позволяет обезопасить сеть, в которую включен этот объект от сбоя. Мы обесточиваем объекты, это означает, что внезапное изменение или мгновенное изменение характеристик электрического тока расположены в сети вместе с этим объектом", — говорит Геннадий Рябцев.

Что происходит в сети, если в энергообъект попали

В случае, если объект сети под напряжением и туда есть попадание, ток меняется внезапно. Это приводит к непроектным режимам и выводит из строя те объекты, которые дальше расположены по этой сети. Технологическая защита — аварийные системы, отключающие объект, как только фиксируется внештатная ситуация.

"Такие предохранители позволили атомным энергоблокам после впечатления трансформаторных подстанций, снимающих мощность этих атомных энергоблоков, перейти в проектный режим уменьшения мощности без каких-либо негативных последствий, без каких-либо инцидентов. Такое оборудование, оно позволяет превентивно реагировать на возможные угрозы и оно срабатывает сети с атакуемым объектом", — объясняет Рябцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что директор центра исследований энергетики Александр Харченко спрогнозировал, когда ситуация с электроснабжением в Киеве станет стабильнее. Важное условие – отсутствие новых атак.