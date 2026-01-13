Прогнози невтішні: в Міненерго відповіли, коли відновлять світло у Києві

Енергетики працюють цілодобово

Найскладніша ситуація з відновлення електроенергії в Києві та столичному регіоні — жодних прогнозів щодо відновлення електропостачання немає. В столиці серйозні перебої з електроенергією ще після атаки 9 січня, нові ж удари Росії тільки погіршують ситуацію.

Що потрібно знати:

Енергетики працюють цілодобово, але через інтенсивні обстріли терміни назвати неможливо

Після атаки 13 січня особливо постраждав правий берег Києва, повідомили в ДТЕК

У столиці зупинено наземний електротранспорт, працюють генератори, відкрито пункти незламності

Заступник міністра енергетики Микола Колісник зазначив, що енергетики працюють майже цілодобово.

Аварійно відновлені роботи тривають і відбуватимуться фактично цілодобово, попри всі складні погодні умови, для того, щоб якомога швидше стабілізувати і перейти в плановий графік. Але ситуація досить складна і ми бачимо, що зараз ніяких прогнозів давати ми не можемо, оскільки ворог продовжує ці інтенсивні атаки. Микола Колісник, заступник міністра енергетики

Після атаки РФ 13 січня ситуація з електропостачанням у Києві погіршилася, особливо на правому березі, повідомили в ДТЕК. Керівник департаменту з експлуатації високовольтних мереж Олександр Кожухар зазначив, що точних термінів немає. Запаси обладнання є, також допомагають європейські партнери.

Водночас в Міненерго зазначили, що як тільки завершаться необхідні аварійно-відновлювальні роботи, Київ, область та низка інших регіонів повернуться до "прогнозованих погодинних відключень – хоча й жорстких графіків".

Що в Києві зараз

У Києві через проблеми з електропостачанням зупинено наземний електротранспорт на правому березі, запущено дублюючі автобуси. У проблемних районах будинки підключають до потужних генераторів, розгорнуто понад тисячу пунктів незламності, частина супермаркетів змінила графік роботи.

