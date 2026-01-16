По 16 годин без світла та екстрені відключення. Які графіки діятимуть на Одещині 17 січня
-
-
Ситуація з електроенергією в області стабілізується
На Одещині 17 січня, у суботу, діятимуть погодинні графіки відключення світла. Але в деяких районах та обласному центрі тривають аварійні відключення.
Що треба знати:
- В Одеській області тривалий час не працювали графіки відключень, але застосовувались екстрені чи аварійні
- На 17 січня заплановано відключення кількох черг одночасно
- Найбільша тривалість відсутності світла за добу — 16 годин
Як зазначили в ДТЕК, на Одещині погодинні графіки відключень діятимуть цілодобово. Однак в області та Одесі й досі є райони, де застосовуються аварійні відключення світла.
Графіки на 17 січня на Одещині:
Зауважимо, що під час аварійних чи екстрених відключень, погодинні графіки не діють. Енергетики додають, що перевірити, чи діють графіки саме для вашої адреси можна, на сайті або в чат-боті.
Де знайти графіки відключень
На сайті ДТЕКу є можливість переглядати графіки відключення світла через власний вебресурс. Як користуватися:
- Крок 1. Зайдіть на офіційний вебсайт ДТЕК.
- Крок 2. Прогорніть сторінку нижче та знайдіть пункт "Відсутня електроенергія".
- Крок 3. Натисніть розділ "Перевірка поточних відключень за адресою".
- Крок 4. У відповідних рядках нижче введіть назву вулиці та номер будинку, вибираючи варіанти з меню, що випадає.
- Крок 5. Перегляд персонального графіка на екрані.
