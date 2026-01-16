По 16 годин без світла та екстрені відключення. Які графіки діятимуть на Одещині 17 січня

Ситуація з електроенергією в області стабілізується

На Одещині 17 січня, у суботу, діятимуть погодинні графіки відключення світла. Але в деяких районах та обласному центрі тривають аварійні відключення.

Що треба знати:

В Одеській області тривалий час не працювали графіки відключень, але застосовувались екстрені чи аварійні

На 17 січня заплановано відключення кількох черг одночасно

Найбільша тривалість відсутності світла за добу — 16 годин

Як зазначили в ДТЕК, на Одещині погодинні графіки відключень діятимуть цілодобово. Однак в області та Одесі й досі є райони, де застосовуються аварійні відключення світла.

Графіки на 17 січня на Одещині:

Графіки відключень в Одеській області 17 січня

Зауважимо, що під час аварійних чи екстрених відключень, погодинні графіки не діють. Енергетики додають, що перевірити, чи діють графіки саме для вашої адреси можна, на сайті або в чат-боті.

Де знайти графіки відключень

На сайті ДТЕКу є можливість переглядати графіки відключення світла через власний вебресурс. Як користуватися:

Крок 1. Зайдіть на офіційний вебсайт ДТЕК.

Крок 2. Прогорніть сторінку нижче та знайдіть пункт "Відсутня електроенергія".

Крок 3. Натисніть розділ "Перевірка поточних відключень за адресою".

Крок 4. У відповідних рядках нижче введіть назву вулиці та номер будинку, вибираючи варіанти з меню, що випадає.

Крок 5. Перегляд персонального графіка на екрані.

